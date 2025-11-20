Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annonce des investissements pour renforcer les infrastructures de commerce et de transport du Canada English
BRAMPTON, ON, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven MacKinnon, et le ministre du Commerce international, l'honorable Maninder Sidhu, feront une annonce à la gare de triage du CN de Brampton afin de souligner les investissements prévus dans le budget fédéral pour la construction de grands projets d'infrastructure.
Les médias auront la possibilité de poser des questions après l'annonce.
Date :
Le vendredi 21 novembre 2025
Heure :
9 h 30 (heure normale de l'Est)
Endroit :
Gare de triage du CN de Brampton
55, chemin Devon
Brampton (Ontario)
L6T 5B6
Les représentants des médias et les autres personnes désirant assister à cet événement doivent s'inscrire par courriel auprès de l'équipe des Relations avec les médias de Transports Canada.
Note à l'intention des médias
- Veuillez indiquer « RSVP pour la conférence de presse du 21 novembre » dans l'objet du courriel.
SOURCE Transport Canada - Ottawa
Personnes-ressources : Marie-Justine Torres, Attachée de presse, Bureau de l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Ottawa, 613-327-5918, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]
