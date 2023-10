Une capacité supplémentaire renforcera les liens d'affaires et de voyage pour faire croître notre économie et créer de bons emplois pour la population canadienne

OTTAWA, ON, le 11 oct. 2023 /CNW/ - Que ce soit pour un séjour chez la famille ou des amis, pour un voyage touristique, ou pour l'acheminement de produits vers des marchés du monde entier, les Canadiennes et les Canadiens ont besoin d'un secteur aérien qui leur convient.

Le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord élargi de transport aérien entre le Canada et le Panama. Avec cet accord élargi, les compagnies aériennes peuvent mettre en place plus de choix de vols et d'itinéraires. Cela veut dire que les Canadiens disposent de plus de possibilités et de commodité. Les compagnies aériennes de chaque pays peuvent maintenant exploiter un nombre total de 14 vols de passagers par semaine et un nombre illimité de vols tout-cargo. Il s'agit d'une hausse par rapport aux neuf vols par semaine pour les services passagers et/ou tout-cargo.

Ce nouvel accord permettra de mieux répondre aux besoins du marché croissant entre le Canada et le Panama, d'améliorer la connectivité mondiale du Canada et de soutenir le tourisme et les activités commerciales entre les deux pays.

Les nouveaux droits accordés en vertu de l'accord élargi peuvent être immédiatement exercés par les compagnies aériennes.

Citation

« Cet important développement dans notre accord de transport aérien avec le Panama, améliorera la connectivité pour les passagers, permettra d'approfondir nos liens culturels et commerciaux et renforcera nos chaînes d'approvisionnement. Alors qu'on continue d'appuyer la reprise de notre industrie aérienne, c'est une bonne nouvelle quand on voit plus d'options pour les voyageurs et voyageuses ainsi que pour les entreprises canadiennes. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports du Canada

« Dans le contexte mondial actuel, il est de la plus haute importance de créer des possibilités et d'ouvrir des portes pour que les Canadiennes et les Canadiens puissent faire des affaires partout dans le monde. L'accord élargi de transport aérien entre le Canada et le Panama démontre l'importance que le Canada accorde à ses relations déjà bien établies et solides en matière de commerce et d'investissement, et offre aux entreprises canadiennes et panaméennes de plus grandes possibilités. Cela cadre également avec notre engagement à soutenir les exportateurs canadiens alors qu'ils continuent de répondre à la demande croissante de produits et de services canadiens sur le marché latino-américain. »

L'honorable Mary Ng

Ministre canadienne de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique

Les faits en bref

L'accord de transport aérien entre le Canada et le Panama a été conclu en 2008 et a été élargi une première fois en 2013.

et le a été conclu en a été élargi une première fois en 2013. L'élargissement de l'accord avec le Panama a été guidé par la politique Ciel bleu du Canada , qui encourage la concurrence durable à long terme et le développement des services aériens internationaux.

Lien connexe

Informations supplémentaires sur la politique Ciel bleu .

SOURCE Transport Canada - Ottawa

Renseignements: Laura Scaffidi, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Pablo Rodriguez, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, [email protected], 613-993-0055