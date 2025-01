VARSOVIE, Pologne, le 28 janv. 2025 /CNW/ - Le Canada et la Pologne entretiennent une relation inébranlable, qu'il s'agisse de leur engagement commun à l'égard de la sécurité transatlantique et de la sécurité énergétique ou de leur quête d'une économie mondiale plus écologique. Ensemble, nous sommes unis et déterminés à créer un monde plus sûr et plus prospère dès maintenant et pour les générations à venir.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a conclu son voyage à Varsovie, en Pologne, où il a signé l'Accord de coopération nucléaire entre le Canada et la Pologne aux côtés du premier ministre de la Pologne, Donald Tusk.

Une fois en vigueur, l'Accord approfondira les liens entre les secteurs de l'énergie des deux pays, ce qui permettra aux entreprises canadiennes de mettre à profit leur expertise dans le secteur du nucléaire en faveur de la transition énergétique de la Pologne et de la sécurité énergétique de la Pologne et de la région. Cet accord créera de bons emplois bien rémunérés et des opportunités pour les populations des deux côtés de l'Atlantique, tout en renforçant l'engagement du Canada et de la Pologne à l'égard de la coopération, de la non-prolifération, de la sûreté et de la sécurité dans le secteur du nucléaire. Cette collaboration aidera la Pologne à renforcer son secteur des énergies propres et à accélérer l'élimination progressive du charbon de ses ressources énergétiques.

Cet accord s'ajoute aux autres initiatives qui renforcent les relations bilatérales entre le Canada et la Pologne, dont l'Accord général sur la sécurité de l'information, qui a été signé plus tôt ce mois-ci. Une fois en vigueur, l'Accord général sur la sécurité de l'information améliorera les échanges d'informations entre le Canada et la Pologne et créera des débouchés pour les entreprises qui œuvrent dans les secteurs de la défense, de la sécurité, de l'aérospatiale et du nucléaire ainsi que dans le secteur maritime.

Le premier ministre Trudeau a également tenu des rencontres bilatérales avec ses homologues polonais, dont le premier ministre Tusk, le président de la Pologne, Andrzej Duda, et le maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski. À l'heure où le monde entier souligne les 80 années écoulées depuis la libération du camp allemand nazi de concentration et d'extermination d'Auschwitz Birkenau, ils ont convenu de l'importance de combattre l'antisémitisme et la haine à l'échelle mondiale.

Les dirigeants ont aussi réaffirmé leur engagement à l'égard de la sécurité transatlantique et ont souligné l'importance d'apporter de l'aide militaire, financière, humanitaire et autre à l'Ukraine alors qu'elle continue de se défendre contre la guerre d'agression injustifiable de la Russie. Le premier ministre Trudeau a souligné que le soutien de l'Ukraine demeurera une priorité pour le Canada, notamment dans le contexte de la présidence canadienne du G7 en 2025.

Le premier ministre Trudeau a une fois de plus remercié la population polonaise de son hospitalité au cours de sa visite de deux jours et a réaffirmé la volonté du Canada de continuer à approfondir ses liens avec la Pologne au cours des années à venir.

Citation

« En collaborant pour faire progresser la technologie nucléaire, le Canada et la Pologne favorisent l'innovation et accélèrent les initiatives de sécurité énergétique. Une fois en vigueur, l'Accord de coopération nucléaire que le Canada et la Pologne viennent de signer fera rayonner les innovateurs canadiens, créera des emplois bien rémunérés et combinera l'expertise de la Pologne et du Canada dans ce secteur. Cela témoigne de l'engagement du Canada à bâtir un avenir sûr aux côtés de ses plus grands alliés. »

- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

En 2023, la Commission canadienne de sûreté nucléaire et l'Agence nationale de l'énergie atomique de la Pologne ont signé un protocole d'entente sur les technologies des petits réacteurs modulaires, ce qui a ouvert la voie à l'accroissement des échanges sur les pratiques exemplaires et à des examens techniques sur les technologies des petits réacteurs modulaires.

La Pologne ne produit pas encore d'énergie nucléaire à des fins commerciales, mais elle a établi des plans complets dans le but d'utiliser à la fois la technologie à grande échelle et la technologie des petits réacteurs modulaires dans le domaine du nucléaire.

Le Canada s'attend à être le premier pays du G7 à disposer d'ici 2029 du premier petit réacteur modulaire opérationnel, le BWRX-300 de GE-Hitachi. La Ontario Power Generation est en train de le développer à sa centrale nucléaire de Darlington , et la Pologne suit de près l'évolution de la situation à cette centrale, car elle prévoit de déployer de petits réacteurs modulaires au moyen de la même technologie peu de temps après.

s'attend à être le premier pays du G7 à disposer d'ici 2029 du premier petit réacteur modulaire opérationnel, le BWRX-300 de GE-Hitachi. La Ontario Power Generation est en train de le développer à sa centrale nucléaire de , et la Pologne suit de près l'évolution de la situation à cette centrale, car elle prévoit de déployer de petits réacteurs modulaires au moyen de la même technologie peu de temps après. En marge de la 28 e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de 2023 à Dubaï, aux Émirats arabes unis, le Canada, la Pologne et plus de 20 autres pays ont approuvé une déclaration qui appelle à tripler la capacité de production d'énergie nucléaire d'ici 2050.

Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de 2023 à Dubaï, aux Émirats arabes unis, le Canada, la Pologne et plus de 20 autres pays ont approuvé une déclaration qui appelle à tripler la capacité de production d'énergie nucléaire d'ici 2050. Hier, à Cracovie, en Pologne, le premier ministre a annoncé l'octroi d'une nouvelle somme de 3,4 millions de dollars pour lutter contre l'antisémitisme, préserver la mémoire de l'Holocauste et sensibiliser la population au négationnisme et à la distorsion de l'Holocauste au Canada et ailleurs dans le monde.

Le Canada et la Pologne ont établi un étroit partenariat sur de multiples facettes dans le secteur de la défense. Le Canada est fier d'avoir été le premier pays de l'OTAN à ratifier l'adhésion de la Pologne en 1998. De plus, des troupes polonaises sont déployées au sein de la Brigade multinationale de l'OTAN que le Canada dirige en Lettonie.

et la Pologne ont établi un étroit partenariat sur de multiples facettes dans le secteur de la défense. est fier d'avoir été le premier pays de l'OTAN à ratifier l'adhésion de la Pologne en 1998. De plus, des troupes polonaises sont déployées au sein de la Brigade multinationale de l'OTAN que le Canada dirige en Lettonie. La Pologne est le principal partenaire commercial du Canada en Europe centrale et en Europe de l'Est. En 2023, le commerce bilatéral de marchandises entre les deux pays s'élevait à 4,1 milliards de dollars.

centrale et en de l'Est. En 2023, le commerce bilatéral de marchandises entre les deux pays s'élevait à 4,1 milliards de dollars. Les solides relations entre les deux pays reposent sur les liens cordiaux que leurs populations entretiennent. Notamment, près d'un million de Canadiens d'origine polonaise ont élu domicile au Canada.

