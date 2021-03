Accessibilité des services universitaires de proximité en région - 750 000 $ au Centre régional universitaire de Lanaudière

QUÉBEC, le 8 mars 2021 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et la députée de Repentigny, Mme Lise Lavallée, ont annoncé, au nom de la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, l'attribution d'une aide financière de 750 000 $ au Centre régional universitaire de Lanaudière (CRUL) pour les années universitaires 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, à raison de 250 000 $ par année. Ces sommes favoriseront l'accessibilité à des services universitaires de proximité et soutiendront l'accroissement de la diplomation dans la région.

Le CRUL est un organisme sans but lucratif qui recueille les besoins de formation, coordonne les activités de formation universitaire en partenariat avec des universités présentes sur le territoire et vise également le développement de nouvelles formations universitaires. Les activités du CRUL répondent aux besoins de formation ponctuels de la population et du marché du travail de la région.

Citations :

« Lanaudière est une magnifique région où il fait bon vivre et étudier. Cette aide financière permettra encore une fois de faire connaître l'offre de formation universitaire de la région et incitera les citoyennes et citoyens à entreprendre ou à poursuivre une formation universitaire ici, chez nous. Les services du Centre régional universitaire de Lanaudière sont un levier important pour le développement du savoir de notre région et invariablement, pour le développement économique de celle-ci. Félicitations au CRUL et ses intervenants pour son implication dans la communauté et sa collaboration avec les différents acteurs régionaux. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Centre régional universitaire de Lanaudière fait beaucoup pour la région. Son expertise en matière d'accessibilité et sa capacité à créer des liens pour le bien des étudiants et des organisations de Lanaudière et des environs ne sont plus à démontrer. Grâce à son implication dans la communauté, notre région est plus attractive pour les étudiantes et étudiants et est en mesure de rivaliser avec les grands centres. Je me réjouis de cet investissement, qui j'en suis convaincue, permettra à notre région de s'épanouir. »

Lise Lavallée, députée de Repentigny

« Le CRUL facilite l'accès aux études à l'enseignement supérieur pour les citoyennes et citoyens qui désirent poursuivre leur cheminement académique ou réorienter leur carrière. Leurs actions, concertées avec le milieu, favorisent sans aucun doute le dynamisme éducatif et améliorent l'offre de formation universitaire de la région. Dans la situation actuelle, où la persévérance scolaire est plus que jamais un défi, l'accessibilité à l'enseignement supérieur est un facteur clé pour le développement du Québec de demain. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« Cette annonce fort attendue est la consécration de tous les efforts déployés dans les dernières années. Le financement récurrent consenti par le ministère de l'Enseignement supérieur vient assurer la pérennité de nos activités, mais encore plus important, elle confirme la légitimité et la crédibilité de notre organisation dans sa mission qui est de développer la formation universitaire, ici dans Lanaudière, et d'en faire la promotion afin de bonifier nos stratégies d'attraction et de rétention de talents. »

Chantal Deschamps, présidente du Centre régional universitaire de Lanaudière

Faits saillants :

Fondé en octobre 2015, le CRUL a démarré ses opérations en 2018, lorsque l'organisation s'est dotée d'une direction générale grâce au soutien de Desjardins et de la Table des préfets par l'entremise du Fonds d'appui au développement des régions.

Le gouvernement a versé une aide financière de 250 000 $ au CRUL en soutien à sa mission pour l'année universitaire 2019-2020.

Les établissements d'enseignement supérieur rattachés à ce centre sont : l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et l'Université de Montréal (UdeM).

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Renseignements: François Brochu, Directeur de cabinet adjoint, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, 514 835-7075, [email protected]