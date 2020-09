Accessibilité des services universitaires de proximité en région - 250 000 $ au Centre régional universitaire de Lanaudière

REPENTIGNY, QC, le 21 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec démontre son engagement envers les services de proximité en accordant une aide financière de 250 000 $ au Centre régional universitaire de Lanaudière (CRUL) en soutien à sa mission, pour l'année universitaire 2019-2020. La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom de la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann. Pour l'occasion, elle était accompagnée de la députée de Repentigny, Mme Lise Lavallée.

Le CRUL est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de favoriser l'accessibilité à des services universitaires de proximité pour les personnes et les organisations établies dans la région de Lanaudière. Il recueille les besoins de formation et coordonne les activités de formation universitaire en partenariat avec des universités présentes sur le territoire. Les activités du Centre visent à répondre aux besoins de formation ponctuels de la population et du marché du travail.

Citations :

« L'accès à l'enseignement supérieur est essentiel au développement du savoir et des connaissances des Québécoises et des Québécois. Je suis fière que notre gouvernement soutienne le démarrage de nouvelles initiatives pour accroître l'accessibilité des services proposés aux universitaires. Le projet du Centre régional universitaire de Lanaudière, en concertation avec le milieu, favorise le dynamisme éducatif et améliore l'offre de formation universitaire de la région. Nous collaborons donc tous à l'atteinte de l'objectif du Plan stratégique ministériel 2019-2023 pour accroître la réussite des étudiantes et des étudiants. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« Cette aide financière permettra de faire connaître l'offre de formation universitaire de la région de Lanaudière et incitera les jeunes adultes à entreprendre ou à poursuivre une formation universitaire ici, chez nous. Nous voulons que les jeunes puissent s'épanouir et prospérer dans notre belle région; les services du CRUL y contribuent en favorisant l'accès aux études universitaires pour la population lanaudoise et en augmentant le taux de diplomation. Je tiens à féliciter le Centre pour son implication dans la communauté et sa collaboration avec les différents acteurs régionaux. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« En un peu plus de deux ans, le Centre régional universitaire de Lanaudière a su laisser sa marque et imposer sa voix dans le milieu de l'éducation dans la région de Lanaudière. Son expertise en matière d'accessibilité et sa capacité à créer des liens pour le bien des étudiants et des organisations de la région ne sont plus à démontrer. Je me réjouis donc au plus haut point pour tous les étudiants et tous les usagers du centre. »

Lise Lavallée, députée de Repentigny

« Je me réjouis de cet investissement gouvernemental majeur qui confirme la légitimité et la crédibilité de notre organisation dans la démocratisation de l'enseignement supérieur ici, sur tout le territoire lanaudois. Ayant occupé le poste de professeure dans plusieurs universités canadiennes, la formation supérieure est à mes yeux fondamentale pour contribuer au développement de notre collectivité. »

Chantal Deschamps, présidente du Centre régional universitaire de Lanaudière

Fait saillant :

Fondé en octobre 2015, le CRUL a démarré ses opérations en 2018, lorsque l'organisation s'est dotée d'une direction générale grâce au soutien de Desjardins et de la Table des préfets par l'entremise du Fonds d'appui au développement des régions.

