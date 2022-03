Accessibilité aux études supérieures en région - 325 000 $ annuellement pour le Cégep virtuel

LA POCATIÈRE, QC, le 17 mars 2022 /CNW Telbec/ - En visite au Cégep de La Pocatière, la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, a confirmé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière annuelle de 325 000$ au Cégep afin de lui permettre de maintenir les activités de l'organisme Cégep virtuel. Elle était accompagnée pour l'occasion de la députée de Côte-du-Sud, Mme Marie-Eve Proulx. Cette subvention récurrente permettra à l'organisme de poursuivre sa mission et d'augmenter la taille des groupes d'étudiants qui bénéficieront de ses services.

Mis sur pied en 2016, Cégep virtuel est un partenariat entre dix cégeps régionaux permettant à ceux-ci de partager la charge de certains cours et, par le fait même, d'offrir aux membres de la communauté étudiante plus de flexibilité dans leur cheminement. Les cours virtuels sont offerts de façon synchrone, donc en temps réel en présence d'un enseignant. Le Cégep de La Pocatière est le mandataire de l'organisme Cégep virtuel.

Citations :

« L'accessibilité aux études supérieures est un sujet qui me tient à cœur. C'est d'ailleurs l'un des objectifs phares de notre Plan d'action pour la réussite en enseignement supérieur. Je suis donc très heureuse de l'attribution de ce financement récurrent à Cégep virtuel, qui permettra à l'organisme de poursuivre ses efforts pour augmenter la diplomation et soutenir le marché de l'emploi en région. Les cégeps sont des moteurs de développement économique, social et culturel importants pour tout le Québec et plus particulièrement pour les communautés qu'ils servent. Je remercie le Cégep de La Pocatière de son engagement et de son rôle mobilisateur dans ce projet. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« Cégep virtuel est une solution très créative à un problème commun. Pour nos cégeps en région, c'est un vrai défi d'attirer un nombre suffisant d'étudiants pour démarrer des cohortes. Les étudiants qui suivent leurs cours à distance avec Cégep virtuel peuvent rester dans la région où ils sont établis. Tout le monde sort gagnant avec cette initiative et je suis très fière du rôle central que que joue le Cégep de La Pocatière. »

Marie-Eve Proulx, députée de Côte-du-Sud

« Depuis plusieurs années déjà, cette initiative permet non seulement à la région du Bas-Saint-Laurent, mais aussi à toutes les régions aux prises avec des défis de main-d'œuvre qualifiée, d'avoir une option supplémentaire pour faciliter l'accès aux études supérieures en région. Cette initiative est bénéfique pour tout le Québec. Cégep virtuel démontre toute la créativité et la proactivité qui animent le Bas-Saint-Laurent. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent

« Cégep virtuel regroupe dix cégeps de région qui se sont dotés d'une offre de cours alternative à distance, commune afin de répondre à leur engagement envers la réussite et la diplomation des étudiants. Nous offrons aux étudiants de tout le territoire québécois, un modèle unique qui a fait ses preuves, soit de la formation offerte en ligne donnée par un enseignant du collégial présent en temps réel. »

Marie-Claude Deschênes, directrice générale du Cégep de La Pocatière et porte-parole de Cégep virtuel

Faits saillants :

Cégep virtuel offre des cours des établissements suivants : Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, Cégep de Baie-Comeau , Cégep Beauce-Appalaches, Cégep de la Gaspésie et des Îles, Cégep de Matane , Cégep de La Pocatière, Cégep de Rimouski , Cégep de Rivière-du-Loup, Cégep de Shawinigan et Cégep de Thetford.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur le Cégep virtuel : https://cegepvirtuel.ca/

Pour consulter le Plan stratégique 2019-2023 en enseignement supérieur : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/plan-strategique/plan-strategique-2019-2023.PDF?1575660315

Ministère de l'Enseignement supérieur

https://www.facebook.com/enseignementsuperieurquebec

https://twitter.com/Ens_supQC

https://www.youtube.com/channel/UCFWQfQIdPCxtZVIgoZ9KBXg

https://www.linkedin.com/company/339645/

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Renseignements: Valérie Chamula, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, 418 809-1180, [email protected]; Thomas Bélanger, Attaché politique, Bureau de Marie-Eve Proulx, 418-931-8013, [email protected]