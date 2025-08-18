Intelligence artificielle en enseignement supérieur - Québec dévoile des outils concrets pour guider les réseaux collégial et universitaire

QUÉBEC, le 18 août 2025 /CNW/ - Dans la foulée des travaux de l'Instance de concertation nationale sur l'intelligence artificielle (IA) en enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur, et M. Mario Asselin, député de Vanier−Les Rivières et adjoint parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur, annoncent la publication de deux documents de référence pour guider l'ensemble du réseau de l'enseignement supérieur dans l'intégration et l'utilisation de l'IA.

Rappelons qu'au cours des derniers mois, l'Instance a réuni différents acteurs du milieu de l'enseignement supérieur (établissements, syndicats, associations étudiantes et experts) dans le but de réfléchir à un déploiement et à une intégration responsables et sécuritaires de l'IA dans les établissements. Ainsi, la ministre dévoile aujourd'hui deux publications de référence sur le sujet.

Le premier, Déploiement et intégration de l'intelligence artificielle en enseignement supérieur - Cadre de référence issu des travaux de l'Instance de concertation nationale sur l'IA en enseignement supérieur, vise à détailler les principes directeurs, les orientations et la vision commune dont ont convenu les membres de l'Instance au cours des travaux.

Le second document, Intégration responsable de l'intelligence artificielle dans les établissements d'enseignement supérieur : repères et bonnes pratiques - Guide pratique 2025, est complémentaire au cadre de référence. Il a pour objectif de présenter aux établissements une approche pratique assortie d'exemples concrets afin qu'ils puissent établir leur gouvernance en IA. Il s'appuie sur les meilleures pratiques en IA, tant au Québec qu'à l'international.

Par ailleurs, le gouvernement mettra en œuvre dès l'automne d'autres actions concrètes afin de soutenir les établissements au regard de l'intégration de l'IA en contexte d'enseignement. Parmi ces actions, il est question de la mise en commun des meilleures pratiques, de la création d'un coffre d'outils contenant des cas concrets d'utilisation de l'IA au sein des établissements et de la création d'un répertoire de formations sur l'IA adaptées aux différents ordres d'enseignement.

Citations :

« L'intelligence artificielle fait désormais partie du paysage des études supérieures et nous devons trouver des façons de nous adapter et de tirer profit de cette nouvelle technologie. Il sera essentiel de miser d'abord sur le développement des compétences numériques des étudiants afin qu'ils saisissent le potentiel et les limites des nouveaux outils. Les deux documents dévoilés aujourd'hui proposent en quelque sorte une feuille de route claire comprenant des pistes concrètes inspirées des meilleures pratiques. Ils permettront au réseau de l'enseignement supérieur de mieux comprendre cette nouvelle réalité et de faire des choix plus éclairés. Je remercie tous ceux qui ont participé à ces importants travaux, qui contribueront du même coup à réaffirmer le leadership du Québec en la matière. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« Grâce aux travaux menés par l'Instance, nous avons franchi des étapes déterminantes pour appuyer l'adoption responsable des pratiques, tout en cultivant une posture d'ouverture et d'agilité par rapport à cette réalité qui évolue à grande vitesse. C'est motivant de constater la mobilisation autour des enjeux posés par l'intelligence artificielle. »

Mario Asselin, député de Vanier−Les Rivières et adjoint parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

Le ministère de l'Enseignement supérieur a tenu le 15 mai 2023 la Journée sur l'intelligence artificielle en enseignement supérieur : impacts, enjeux et perspectives, à laquelle plus de 1 000 personnes ont participé.

Au terme de cette journée de réflexion, le Conseil supérieur de l'éducation (CSE) a annoncé qu'il entamerait des travaux, en collaboration avec le Conseil de l'éthique en science et en technologie (CEST), pour la rédaction d'un rapport, présenté le 24 avril 2024.

l'éthique en science et en technologie (CEST), pour la rédaction d'un rapport, présenté le 24 avril 2024. Ce rapport, intitulé Intelligence artificielle générative en enseignement supérieur : enjeux pédagogiques et éthiques , recommandait la création d'une instance de concertation sur l'IA.

, recommandait la création d'une instance de concertation sur l'IA. L'Instance a été créée et a rassemblé des représentants des établissements d'enseignement supérieur et d'associations étudiantes et syndicales ainsi que des experts en matière d'IA en enseignement supérieur, sollicités par le ministère de l'Enseignement supérieur.

Six rencontres de travail de l'Instance ont eu lieu, ainsi que cinq consultations menées auprès de ses membres.

Ces travaux ont permis d'élaborer un plan d'action.

L'Instance a terminé ses travaux et se pérennise sous la forme d'un comité consultatif.

