Rentrée collégiale et universitaire - La ministre Pascale Déry se réjouit de l'engouement des jeunes Québécois pour les études supérieures

QUÉBEC, le 18 août 2025 /CNW/ - À l'aube de la rentrée collégiale et universitaire, la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, est heureuse de constater l'intérêt grandissant des Québécois pour les études supérieures, alors qu'on prévoit une augmentation du nombre de nouveaux étudiants dans les deux réseaux.

En effet, le Ministère anticipe, encore une fois cette année, une augmentation importante de la population étudiante. Selon les estimations préliminaires pour cette année, le réseau collégial devrait compter sur 6 500 étudiants de plus, soit une augmentation de près de 4 %. Du côté universitaire, une tendance à la hausse est également anticipée.

Cette croissance de la population étudiante pose certainement des défis et c'est pourquoi le gouvernement a investi encore davantage cette année, soit un montant de 918 M$, afin notamment d'accélérer les projets d'infrastructures.

Par ailleurs, étant consciente que le contexte budgétaire incite le réseau à s'adapter et à revoir ses façons de faire, la ministre a confiance que les dirigeants des établissements, les professeurs, les enseignants et l'ensemble du personnel ont tout en main pour continuer d'offrir des services de qualité afin d'assurer la réussite des étudiants.

Rappelons que depuis 2018, le gouvernement réalise un rattrapage important en enseignement supérieur, comme le montrent les données suivantes :

Cégeps

Augmentation de 50 % des subventions, qui passent de 2 G$ à 3 G$ annuellement.

La subvention moyenne par étudiant est passée de 11 300 $ à 15 200 $, soit une hausse de 3 900 $.

En comparaison : pour les sept années précédentes, soit de 2011-2012 à 2018-2019, l'augmentation avait été limitée à moins de 20 % (300 M$).

Des investissements de 3,3 G$ en infrastructures sont prévus pour les 10 prochaines années, ce qui représente une augmentation de 89 % par rapport à 2018.

Universités

Augmentation de 26 % des subventions, passant de 3,2 G$ à 4,1 G$ annuellement.

La subvention moyenne par étudiant est passée de 12 600 $ à 16 100 $, soit une hausse de 3 500 $.

En comparaison : pour les sept années précédentes, soit de 2011-2012 à 2018-2019, l'augmentation avait été limitée à 17 % (479 M$).

Des investissements de 5,6 G$ en infrastructures sont prévus pour les 10 prochaines années, soit une croissance de 28 % depuis 2018.

Citation :

« Les Québécois sont plus nombreux à poursuivre des études supérieures et c'est une excellente nouvelle pour le développement économique et social du Québec! Depuis notre arrivée au gouvernement, nous avons déployé beaucoup d'efforts et fait un rattrapage budgétaire important dans les deux réseaux afin de stimuler cette attractivité. Les établissements ont aussi été très agiles et créatifs afin de rendre les parcours de formation plus attrayants et mieux répondre aux besoins du marché du travail.

Il est vrai que le contexte actuel exige un effort supplémentaire, mais il importe par ailleurs de souligner que nos cégeps ont cumulé des surplus au cours des dernières années et seront en mesure d'en utiliser une partie pour atténuer cette période de changements. Comme toujours, nous allons continuer de travailler sans relâche pour accompagner chacun des établissements dans cette période d'adaptation en faisant preuve de souplesse et de flexibilité. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

