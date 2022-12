GATINEAU, QC, le 15 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les entreprises qui participent à la mise en place d'une économie durable et inclusive sont mieux positionnées pour répondre aux attentes des consommateurs, des travailleurs et des donneurs d'ordres qui ont des exigences environnementales. Elles peuvent ainsi saisir des occasions d'affaires et combler plus facilement leurs besoins en main‑d'œuvre afin d'assurer leur croissance tout en contribuant au bien‑être de leur communauté.

Un vecteur de prospérité

Notre gouvernement est convaincu que la compétitivité à long terme de l'économie repose en grande partie sur l'innovation et une croissance plus verte et inclusive des PME du Québec. Celles‑ci se disent conscientes de devoir adapter leurs pratiques d'affaires, mais elles n'ont pas toujours les ressources ni l'expertise pour mettre en place les technologies, les pratiques et les investissements nécessaires.

Afin de les aider efficacement dans cette transition vers des modèles d'affaires plus durables, l'appui du gouvernement du Canada doit être aligné sur les principes d'investissement qui valorisent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance responsables. C'est pourquoi l'honorable Pascale St‑Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui un plan d'action ESG et une feuille de route ambitieuse pour favoriser l'émergence d'une économie plus verte dans les régions du Québec.

De nouveaux engagements à DEC

DEC accentuera son soutien à la transition verte des PME et de leur écosystème. Pour ce faire, DEC :

doublera sa cible annuelle d'investissements dans des projets qui contribuent à la transition environnementale des PME et des régions, en la portant à 50 millions de dollars d'ici trois ans.





accordera plus de place aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) en ajustant ses paramètres d'intervention afin d'accentuer l'appui aux organisations qui intègrent des pratiques écoresponsables à leurs opérations, en commençant par offrir des conditions assouplies aux PME qui passent à l'action.





mettra en place un comité consultatif qui appuiera la réflexion de la ministre sur la transition verte et les prochains jalons de la feuille de route.

À noter aussi qu'au cours des prochains mois, DEC travaillera à l'application d'une grille environnementale à tous ses programmes pour sensibiliser les entreprises et mieux comprendre leurs besoins et pratiques. En parallèle, DEC travaillera avec ses partenaires du milieu pour s'assurer que les PME des différentes régions disposent de l'écosystème d'appui dont elles ont besoin pour mener à bien leur transition verte.

En choisissant d'agir aujourd'hui en faveur de la transition environnementale des entreprises et des régions, DEC aide activement le Canada à atteindre ses objectifs de réduction des émissions de GES d'ici 2030, tout en bâtissant une économie résiliente, durable et concurrentielle pour demain.

Citations

« Je suis fière de pouvoir annoncer que DEC, dont je suis responsable, sera la première agence de développement régional à offrir des services personnalisés aux entreprises pour les aider à adopter des pratiques ESG. Notre gouvernement aidera les PME à financer leurs projets verts et aussi à aller chercher l'expertise dont ils ont besoin pour les réaliser. Ce projet est crucial à la compétitivité de nos PME, car de plus en plus de leurs clients exigent des normes environnementales très rigoureuses qui sont difficiles à atteindre pour plusieurs petites et moyennes entreprises. C'est là que nous entrons en jeu, en répondant aux besoins de nos entrepreneurs pour construire une économie plus verte et inclusive et réinventer le modèle de développement économique de nos régions. »

L'honorable Pascale St‑Onge, députée de Brome‍-‍Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Je suis honorée d'accepter la présidence du comité consultatif sur la transition verte des entreprises mis sur pied par l'honorable Pascale St‑Onge, ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. Les travaux du comité permettront de veiller à la cohérence entre les besoins, les intentions et la mise en œuvre de solutions sur le terrain, tout en favorisant le partage d'expertise, d'expériences et de meilleures pratiques. Appuyer et accompagner les PME qui passent à l'action est indispensable puisqu'elles composent l'essentiel de notre économie. L'intégration des facteurs ESG et de pratiques durables en entreprise contribuera directement à la transformation positive de l'économie, pour qu'elle réponde aux besoins des personnes et respecte les limites de la planète. »

Geneviève Morin, présidente du comité consultatif de la ministre sur la transition verte des entreprises

Faits en bref

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi 100 milliards de dollars pour l'action climatique.

a investi 100 milliards de dollars pour l'action climatique. Le Plan de réduction des émissions pour 2030 : un air pur et une économie forte pour les Canadiens du gouvernement du Canada comprend notamment 9,1 milliards de dollars d'investissements supplémentaires et une série de nouvelles mesures pour engager le Canada sur la voie d'une économie véritablement durable et lui permettre de devenir un chef de file dans la transition mondiale vers des procédés et des technologies plus propres.

du gouvernement du comprend notamment 9,1 milliards de dollars d'investissements supplémentaires et une série de nouvelles mesures pour engager le sur la voie d'une économie véritablement durable et lui permettre de devenir un chef de file dans la transition mondiale vers des procédés et des technologies plus propres. Selon un sondage réalisé en 2022 par Manufacturiers et exportateurs Canada , 90 % des PME manufacturières canadiennes n'ont pas entamé leur transition vers la carboneutralité. Or, les PME génèrent environ 30 % du total des émissions de GES du Canada .

, 90 % des PME manufacturières canadiennes n'ont pas entamé leur transition vers la carboneutralité. Or, les PME génèrent environ 30 % du total des émissions de GES du . DEC doublera sa cible d'investissements dans le soutien stratégique à la transition environnementale des PME et des régions du Québec en trois ans, en la fixant à 50 millions de dollars pour 2025‑2026.

Le nouveau comité consultatif de la ministre sur la transition verte sera composé d'experts interdisciplinaires reconnus pour leur connaissance approfondie des enjeux de la transition environnementale ou pour leur expérience d'une transition environnementale réussie.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec : présent partout au Québec, DEC appuie les entreprises et les régions afin de bâtir une économie plus résiliente, plus forte, plus verte et plus juste pour tous, où tous les Canadiens trouveront leur compte.

Liens connexes

