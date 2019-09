Absolunet poursuit sa conquête du marché américain

Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de 150 000 $ à l'entreprise de Sainte-Thérèse

SAINTE-THÉRÈSE, QC, le 6 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Absolunet est une entreprise hautement innovante du secteur des technologies de l'information spécialisée dans le développement et l'implantation de solutions de commerce électronique. Pour développer de nouveaux marchés aux États-Unis, elle bénéficiera d'une contribution remboursable de 150 000 dollars de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

Ce financement est annoncé aujourd'hui par le député de Thérèse-de-Blainville, Ramez Ayoub. L'aide du gouvernement du Canada permettra plus spécifiquement à Absolunet de mettre en œuvre sa stratégie de commercialisation et d'implanter un nouveau bureau dans le Sud des États-Unis. Ce projet d'expansion permettra la création de 100 emplois de qualité. Une contribution précédente avait été accordée à l'entreprise, qui lui a d'abord permis d'ouvrir un premier bureau aux États-Unis, à Kansas City plus précisément.

Mise sur pied en 1999, Absolunet est une entreprise en pleine expansion qui emploie 238 personnes installées dans ses deux bureaux situés à Sainte-Thérèse et à Montréal. Par ses affiliations avec Magento et Adobe, l'entreprise est appelée à poursuivre sa croissance sur le marché américain et estime pouvoir faire croître son chiffre d'affaires par la mise sur pied de son nouveau bureau aux États‑Unis.

Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes innovantes. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités. C'est pourquoi il s'assure que les entreprises puissent compter sur des ressources adéquates pour créer des produits novateurs et les commercialiser.

« Le gouvernement du Canada a mis en place une approche ambitieuse pour appuyer les entreprises qui investissent dans le développement de nouveaux marchés. Le soutien financier accordé à Absolunet se veut un appui concret à une entreprise qui démontre son savoir-faire depuis sa création. Cet investissement se traduira par une augmentation des exportations à l'étranger, ce qui créera des emplois bien rémunérés et durables pour notre région. Ce sont des initiatives comme celle-ci qui ont des impacts concrets dans notre communauté et j'en suis très fier! »

Ramez Ayoub, député de Thérèse-de-Blainville

« Notre gouvernement donne les moyens aux Canadiens de devenir plus compétitifs et de prospérer au sein de l'économie mondiale. L'aide financière consentie à Absolunet cadre avec les avantages concurrentiels du Canada grâce aux activités de commercialisation de l'entreprise et stimulera la croissance économique. Elle permettra également de créer de bons emplois pour les Canadiens de la classe moyenne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional. Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2019-2020 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

