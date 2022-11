OTTAWA, ON, le 25 nov. 2022 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent d'être traités équitablement et protégés des préjudices en milieu de travail.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., a rendu visite à RH Camionnage Canada afin d'en apprendre davantage au sujet des mesures que prend l'organisme pour s'assurer que l'industrie du camionnage offre un environnement de travail sûr, accueillant et inclusif pour tous les employés. Il a rencontré la directrice générale de RH Camionnage Canada, Angela Splinter, afin de discuter de l'ensemble de ressources anti-harcèlement axées sur les employeurs mises en place par l'organisme, dont une plateforme de formation en ligne. Ces ressources ont été mises au point dans le cadre d'un projet du Fonds pour la prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail, qui a fait l'objet d'un financement de près de 2,7 millions de dollars.

Le financement a permis à l'organisme de mettre au point et de reconnaître des façons d'offrir de la formation propre au secteur d'activité à tous les travailleurs du secteur canadien du camionnage. L'objectif global du projet de formation sur la prévention du harcèlement dans le secteur du camionnage (Anti-Harassment Training for the Trucking Sector), qui est mis en œuvre en partenariat avec diverses associations industrielles, dont l'Alliance Canadienne du Camionnage, Unifor et des associations provinciales de camionnage, vise à réduire le nombre de cas de harcèlement et de violence dans le secteur. Jusqu'ici, près de 7 000 usagers se sont inscrits aux modules de formation, ce qui représente 80 employeurs dans l'ensemble du Canada.

Le ministre O'Regan et Mme Splinter ont convenu que les projets faisant la promotion de milieux de travail sûrs et inclusifs contribueront à attirer plus de femmes dans des industries touchées par des pénuries de main-d'œuvre, comme le secteur du camionnage, ce qui peut offrir des carrières intéressantes. Ils ont aussi parlé d'un certain nombre d'autres projets, y compris deux qui sont financés dans le cadre du programme Possibilités en milieu de travail : Éliminer les obstacles à l'équité, qui ont aidé à éliminer les obstacles à l'emploi auxquels se heurtaient les Autochtones, les personnes en situation de handicap et les membres de minorités visibles. Ils ont aussi discuté du travail qu'effectue RH Camionnage Canada de concert avec Femmes et Égalité des genres Canada dans le cadre de l'initiative Women with Drive, qui vise à régler les difficultés liées à l'attrait, au recrutement et au maintien en poste qui sont propres à l'industrie.

Le gouvernement du Canada a pris un certain nombre de mesures en vue de mieux protéger les femmes et d'autres groupes marginalisés contre les préjudices en milieu de travail, ou de le faire lorsque de telles situations se produisent. Par exemple, au moyen d'une loi fédérale pour lutter contre le harcèlement et la violence, le gouvernement contribue à faire en sorte que les travailleurs, y compris les plus vulnérables, sont en sécurité dans les lieux de travail sous réglementation fédérale. Le gouvernement a aussi approuvé le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe afin d'offrir un cadre permettant d'analyser les causes profondes de la violence fondée sur le sexe et de nous rapprocher de l'édification d'un Canada plus sécuritaire et plus équitable pour toutes et tous.

Citations

« Les meilleurs lieux de travail attirent les meilleurs travailleurs. Les employeurs brillants savent qu'un environnement sûr et positif représente davantage qu'une responsabilité morale et que c'est bon pour les affaires. »

- Le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr.

« Tout le monde a le droit de vivre à l'abri de la violence. Pourtant, beaucoup de Canadiennes et de Canadiens continuent d'être victimes de violence chaque jour en raison de leur sexe, de leur identité de genre, de leur expression de genre ou de leur genre perçu. Dans le cadre de la campagne 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe, nous invitons les Canadiens et les gens de partout dans le monde à prendre des mesures en vue de prévenir et d'éliminer toutes les formes de violence fondée sur le sexe. Je tiens à remercier RH Camionnage Canada de prendre des mesures concrètes en vue de mettre fin au harcèlement et à la violence fondée sur le sexe au sein de l'industrie. En adoptant de telles mesures, les Canadiens s'acquittent de l'importante tâche qui consiste à mettre fin à la violence fondée sur le sexe sous toutes ses formes. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien

« Les divers secteurs de l'industrie du camionnage figurent parmi les plus importants pour permettre la reprise économique au Canada. Il importe de remédier immédiatement aux graves pénuries de main-d'œuvre au moyen de diverses approches, comme une augmentation de la représentation et de la participation des femmes grâce à nos travaux de prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail. Les employeurs qui font la promotion de leurs lieux de travail sûrs et inclusifs disposent d'un plus grand bassin de candidats, et ils présentent, par conséquent, des taux plus élevés de maintien en poste. »

- La directrice générale de RH Camionnage Canada, Angela Splinter

Les faits en bref

Le Fonds pour la prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail vise à orienter le changement de culture dans les milieux de travail sous réglementation fédérale. Par le biais du Fonds, 3,5 millions de dollars par année sont versés à des projets visant à créer des milieux de travail plus sûrs et à aider employeurs et employés à se conformer à la législation et aux règlements visant à prévenir le harcèlement et la violence.

RH Camionnage Canada est un organisme national sans but lucratif qui met de l'avant des solutions modernes en matière de ressources humaines pour la main-d'œuvre des secteurs du camionnage et de la logistique. Il travaille en collaboration, en partenariat et de concert avec un réseau dynamique, dont des associations industrielles, des ministères et des professionnels de l'industrie, afin de s'assurer que le réseau de transport de marchandises du Canada dispose de la main-d'œuvre qualifiée qui est nécessaire dans le moment et pour l'avenir.

dispose de la main-d'œuvre qualifiée qui est nécessaire dans le moment et pour l'avenir. Le projet de formation sur la prévention du harcèlement dans le secteur du camionnage ( Anti-Harassment Training for the Trucking Sector ) de RH Camionnage est mis en œuvre en partenariat avec l'Alliance Canadienne du Camionnage, Unifor, la British Columbia Trucking Association, l'Alberta Motor Transport Association, la Saskatchewan Trucking Association, la Manitoba Trucking Association, l'Association de camionnage de l' Ontario , l'Association du camionnage du Québec et l'Association du camionnage des provinces de l'Atlantique.

) de RH Camionnage est mis en œuvre en partenariat avec l'Alliance Canadienne du Camionnage, Unifor, la British Columbia Trucking Association, l'Alberta Motor Transport Association, la Saskatchewan Trucking Association, la Manitoba Trucking Association, l'Association de camionnage de l' , l'Association du camionnage du Québec et l'Association du camionnage des provinces de l'Atlantique. Dans le cadre du programme Possibilités en milieu de travail : Éliminer les obstacles à l'équité, RH Camionnage Canada a reçu du financement pour lancer deux projets, qui tous deux ont pour nom Trucking Workplace Opportunities. Pour plus de renseignements, consultez la page portant sur les diverses ressources de l'organisme, y compris celle intitulée Diversity, Equity and Inclusion: A Guide for Change.

Liens connexes

