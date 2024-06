À l'écoute et en action - Le gouvernement annonce un important soutien financier et des allègements pour les agriculteurs du Québec

QUÉBEC, le 13 juin 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, annonce aujourd'hui, en compagnie du président général de l'Union des producteurs agricoles (UPA), M. Martin Caron, plus de 200 millions de dollars en soutien aux entreprises agricoles.

Une analyse rigoureuse des besoins et des enjeux, en concertation avec le milieu agricole, permettra le déploiement de nouvelles mesures et des allègements réglementaires qui réduiront le fardeau administratif des producteurs et des productrices.

Des réalités diverses, des solutions adaptées

Ces interventions visent plus spécifiquement les entreprises touchées par les conditions économiques défavorables, notamment l'augmentation du coût des intrants et des taux d'intérêt, et celles affectées par la météo difficile de la saison 2023 ainsi que la relève. Elles prévoient également des mesures d'allègements réglementaires et administratifs ainsi qu'un appui important en matière d'adaptation aux changements climatiques. Ces mesures illustrent l'engagement du gouvernement à innover pour venir épauler celles et ceux qui, chaque jour, nourrissent le Québec.

Citations :

« Les aléas économiques et météorologiques de la dernière année ont mis à mal la stabilité et la pérennité de plusieurs de nos entreprises agricoles dans un contexte où le Québec offre à son secteur agricole un ensemble de mesures de soutien. Une telle situation nous appelait à être solidaires de nos producteurs et productrices. Cette solidarité, c'est au nom de tous les Québécois et de toutes les Québécoises que nous l'exprimons aujourd'hui, et j'en suis très fier ».

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Le secteur agricole est directement touché par les changements climatiques. S'adapter à cette nouvelle réalité permettra aux producteurs et productrices agricoles de limiter les impacts de ces derniers et de préserver leur productivité et leur compétitivité. Les mesures que nous mettons en place permettent d'adapter l'encadrement et l'appui au secteur agricole en tenant compte de l'évolution des besoins et impératifs environnementaux. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Dans le secteur agricole, les travailleurs étrangers temporaires sont une ressource indispensable pour les producteurs et productrices. Afin de mieux les soutenir, notre gouvernement a mis en place, il y a quelques années, des mesures pour réduire le fardeau administratif des agriculteurs qui embauchent des travailleurs étrangers. Nous avons à cœur le développement d'un secteur agricole prospère pour le bien-être de tous les Québécois et toutes les Québécoises. »

Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

« Les exploitants agricoles de l'Abitibi-Témiscamingue ont subi les conséquences d'une sécheresse désastreuse, en 2023, particulièrement pour le foin servant à alimenter le bétail. L'aide financière de 1,6 M$ que nous annonçons aujourd'hui est essentielle pour permettre d'indemniser convenablement ces producteurs, afin d'assurer la pérennité de l'exploitation agricole de cette importante région pour la sécurité alimentaire du Québec. »

Jean Boulet, ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Les productrices, les producteurs et la relève sont les principaux maîtres d'œuvre du plus important projet de société qui soit, c'est-à-dire nourrir durablement les Québécoises et les Québécois. Depuis des générations, ils cultivent la terre et habitent le territoire, contribuant au dynamisme économique, social et culturel du Québec. Dans ce cadre, l'annonce d'aujourd'hui est une reconnaissance significative de leur importance dans la collectivité, tout en marquant une avancée positive au regard des nombreux défis économiques, climatiques, administratifs et règlementaires auxquels ils sont confrontés. Le travail n'est pas terminé, mais l'ouverture et l'optimisme sont au rendez-vous. ».

Martin Caron, président général de l'Union des producteurs agricoles

Faits saillants :

Mesures Sommes

additionnelles

maximales Économies pour

le secteur Initiative ministérielle pour limiter les impacts de la sécheresse

exceptionnelle survenue en Abitibi-Témiscamingue en 2023 1,6 M$

Programme Investissement Croissance Durable 30 M$

Programme de protection contre la hausse des taux

d'intérêt - Sécuri-Taux Relève 37,1 M$

Agri-Relance et programme ponctuel maraîchers,

fraises et framboises À confirmer à

l'issue de

négociations

avec le

gouvernement

fédéral

Allègements rapides en environnement

36,8 M$ Soutien à la lutte et à l'adaptation aux changements

climatiques 106 M$



En août 2023, un groupe de travail spécial a été mis en place en réaction aux aléas météorologiques subis par le secteur horticole. L'application du programme d'Assurance récolte de La Financière agricole a ainsi été adaptée pour répondre aux besoins des producteurs qui ont fait face aux conditions climatiques difficiles et à de nombreux dommages.

Un chantier visant à réviser le programme d'Assurance récolte est en cours afin d'apporter des améliorations significatives tenant compte, notamment, des changements climatiques. Déjà, dès la saison 2024, plusieurs bonifications ont été apportées au programme.

À l'automne 2023, le gouvernement du Québec a également bonifié de 10 M$ le budget du Programme Investissement Croissance Durable de La Financière agricole, portant le total à 25 M$, et en a revu les modalités afin d'accroître le soutien offert en fonction de la taille de l'entreprise. La présente intervention vient bonifier de 30 M$ l'aide financière déjà accordée. Les producteurs et les productrices pourront communiquer avec leur centre de services respectifs à compter du 2 juillet.

Le Programme de protection contre la hausse des taux d'intérêt (PHTI) - Sécuri-Taux Relève permet notamment de rembourser à la relève, pour une période de 5 ans, 100 % de l'excédent d'un taux d'intérêt de 5 %, 6 % ou 7 %, selon le niveau de formation reconnue. Pour la prochaine année, soit du 1 er avril 2024 au 31 mars 2026, les paramètres du PHTI seront modifiés pour uniformiser à 4 % le taux d'intérêt déclencheur lié à la protection et prolonger l'admissibilité d'une entreprise aux privilèges au-delà de la limite de cinq ans actuellement permise. C'est 37,1 M$ qui seront ainsi ajoutés aux sommes déjà budgétées.

avril 2024 au 31 mars 2026, les paramètres du PHTI seront modifiés pour uniformiser à 4 % le taux d'intérêt déclencheur lié à la protection et prolonger l'admissibilité d'une entreprise aux privilèges au-delà de la limite de cinq ans actuellement permise. C'est 37,1 M$ qui seront ainsi ajoutés aux sommes déjà budgétées. Le Plan pour une économie verte 2030 est la première politique-cadre d'électrification et de lutte contre les changements climatiques du Québec, qui édifiera les bases d'une économie verte, résiliente face aux changements climatiques et plus prospère à l'horizon 2030.

Suivez le MAPAQ sur les réseaux sociaux :

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

