Fermeture temporaire de la passerelle sur le barrage Kiamika

QUÉBEC, le 10 juill. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs annonce qu'il ferme temporairement la passerelle du barrage Kiamika afin d'y réaliser des investigations et, par la suite, des travaux. Le barrage demeure stable, sécuritaire, et sa structure est jugée conforme aux standards de sécurité des barrages.

Cette opération de fermeture fait suite à un signalement ayant mené à une inspection spéciale réalisée par le Ministère. Cette inspection a permis d'investiguer et de constater l'évolution rapide d'une anomalie sur la passerelle. Les dégradations observées n'affectent pas la sécurité et la stabilité du barrage.

Les anomalies identifiées sur la passerelle sont bien documentées et le Ministère en fait un suivi rigoureux afin de garantir la sécurité du public et la protection de l'environnement. L'analyse des causes de sa dégradation récente est en cours. Des investigations additionnelles sont prévues dans la semaine du 21 juillet.

La date de la réouverture de la passerelle du barrage Kiamika n'est pas connue à l'heure actuelle.

L'ensemble des aménagements du réservoir Kiamika demeurent sécuritaires et le suivi des ouvrages de protection est réalisé conformément à la loi.

