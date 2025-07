Bilan 2025 des naissances de caribous - 12 faons s'ajoutent aux populations des installations de garde en captivité

QUÉBEC, le 10 juill. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) annonce que la période de mise bas des caribous s'est conclue, dans les installations de Val-d'Or, de Charlevoix et de la Gaspésie, avec la naissance de 12 faons. Les faons et leurs mères se portent bien.

À Val-d'Or , une naissance a été enregistrée. Toutefois, un mâle adulte est décédé des suites d'une péritonite. La population compte désormais neuf caribous forestiers, soit quatre mâles adultes, quatre femelles adultes et un faon mâle.

Dans Charlevoix , sur sept naissances, cinq faons ont survécu. La population de caribous forestiers compte désormais 39 individus, soit 28 adultes, six juvéniles et cinq faons.

En Gaspésie , sur huit femelles gestantes, six faons ont vu le jour. Une femelle et deux faons n'ont pas survécu à la mise bas. La population en captivité s'élève dorénavant à 24 caribous : neuf femelles adultes, trois mâles adultes, six juvéniles et six faons. Il est important de rappeler qu'une partie de la population de caribous montagnards de la Gaspésie, estimée à une dizaine d'individus, demeure dans la nature.

Malgré la présence de gardiens sur place, qui observent chaque jour les caribous, ainsi que la disponibilité sept jours sur sept d'une équipe du MELCCFP et de vétérinaires prêts à intervenir en cas de besoin, les risques de mortalité périnatale des faons et des femelles persistent. Ce phénomène est courant en milieu naturel et peut également survenir en captivité, malgré les soins attentifs prodigués aux animaux.

Rappelons que la mise en captivité est une mesure temporaire de protection des populations de caribous en situation très précaire. Elle permet de les protéger des prédateurs et elle est complémentaire aux actions visant la conservation et la restauration de l'habitat.

