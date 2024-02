8 M$ pour une nouvelle résidence étudiante au Cégep de Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 9 févr. 2024 /CNW/ - Alors qu'il est plus important que jamais d'augmenter l'offre de logement, le gouvernement du Québec est fier d'accorder une somme de 8 millions de dollars au Cégep de Trois-Rivières. Cette somme permettra l'acquisition d'une résidence étudiante d'une capacité de 100 chambres, répondant ainsi à un besoin important.

La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, et le député de Trois-Rivières, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, au nom de la ministre de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, en ont fait l'annonce aujourd'hui. Les fonds proviennent du ministère de l'Enseignement supérieur (5 M$) et du Programme d'habitation abordable Québec de la Société d'habitation du Québec (3 M$).

La Ville de Trois-Rivières fait face à une pénurie de logements abordables pour les étudiants. L'automne dernier, le Cégep de Trois-Rivières avait seulement 60 chambres disponibles dans ses résidences, alors que 350 demandes de location avaient été reçues. Conséquemment, la rareté de logements disponibles crée une pression à la hausse des prix sur le marché locatif de Trois Rivières. Cette annonce viendra donc plus que doubler le logement offert par le Cégep.

Cet ajout de logements aura un effet direct sur le recrutement d'une clientèle étudiante provenant d'autres régions du Québec et de l'international, une pratique vouée à croître considérablement dans les prochaines années, considérant les efforts soutenus de recrutement de l'établissement.

Citations :

« Il est crucial pour notre gouvernement de permettre aux établissements d'enseignement supérieur de jouer leur rôle efficacement en matière de formation de la relève. Pour y arriver, leur pouvoir d'attraction ne doit pas être ralenti par le manque de logements étudiants. Nous sommes donc fiers de soutenir les efforts du Cégep de Trois-Rivières pour retenir et attirer des étudiants provenant des quatre coins du Québec comme d'ailleurs! »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« On sait à quel point la demande pour le logement étudiant est importante. La réalisation du projet de résidences du Cégep de Trois-Rivières est donc une excellente nouvelle. Le financement accordé aura un effet significatif pour celles et ceux qui choisissent d'étudier chez nous. Le gouvernement du Québec démontre qu'il est à l'écoute des besoins de notre région. Je m'en réjouis! »

Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Notre priorité en matière de logement est d'augmenter l'offre pour permettre à un maximum de Québécois de trouver un logement adapté à leurs besoins. Le Programme d'habitation abordable Québec est un levier financier important pour réaliser rapidement, partout au Québec, des projets de logement social ou abordable. En travaillant en équipe avec l'ensemble des partenaires, nous pourrons répondre aux besoins croissants en matière de logement abordable. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« L'achat d'une nouvelle résidence étudiante située juste en face du Cégep nous permettra d'offrir 100 chambres supplémentaires pour une offre globale de 304 places en résidences. Dans le contexte où les besoins de nos étudiants n'ont jamais été aussi importants en matière de logement abordable et de proximité, nous sommes persuadés que cet ajout contribuera à soutenir nos efforts de recrutement, à rassurer les étudiants et leurs parents et à leur démontrer que tous les efforts sont faits pour permettre de créer un milieu de vie adapté, un environnement propice aux études et ainsi soutenir la réussite des étudiants. »

Éric Milette, directeur général du Cégep de Trois-Rivières

Informations complémentaires :

Dans le cadre du dernier Plan québécois des infrastructures, une somme de 27,5 millions de dollars a été obtenue par le ministère de l'Enseignement supérieur pour contribuer à des projets de construction de résidences étudiantes dans le réseau de l'enseignement supérieur.

Le Ministère prend aussi part aux travaux du Plan d'action gouvernemental en habitation, menés par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, afin que celui-ci prenne en compte le logement étudiant.

Le Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ) permet une mise en chantier plus rapide des projets.

Le dernier appel de projets du PHAQ s'est déroulé du 22 juin au vendredi 22 septembre 2023.

Les projets du PHAQ s'adressent à des ménages (aînés autonomes ou en légère perte d'autonomie, familles, personnes seules) à revenu faible ou modeste.

Les projets déposés doivent répondre aux besoins régionaux énoncés, en plus d'être appuyés par la municipalité où ils seront mis en œuvre.

Une période de maintien de l'abordabilité des logements de 10 à 35 ans sera exigée pour chaque projet. Les taux de subvention seront ajustés selon la durée de l'engagement.

Certains projets auront accès au Programme de supplément au loyer, ce qui permettra à des ménages à faible revenu de limiter le paiement de leur loyer à 25 % de leur revenu.

