Un projet de 110 logements abordables, dont 32 sont déjà construits, verra le jour à Val-d'Or pour des familles et des personnes seules

VAL-D'OR, QC, le 20 juin 2025 /CNW/ -Le gouvernement du Québec, la Ville de Val-d'Or et l'organisme Accès Patrimmo ont souligné aujourd'hui la réalisation d'un projet de 110 logements abordables à Val-d'Or, dont 32 sont construits et pourront recevoir des familles et des personnes seules à faible revenu dès le 1er juillet. Ce chantier représente un investissement de plus de 35,6 M$.

Cette activité a eu lieu en présence de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, de la mairesse de Val-d'Or, Mme Céline Brindamour, et de la cofondatrice d'Accès Patrimmo, Mme Lily Comtois.

La participation du gouvernement du Québec au projet, par l'entremise du Programme d'habitation abordable Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ), est de l'ordre de près de 10 M$. Accès Patrimmo y contribue aussi, pour plus de 2,7 M$. Quant à la Ville de Val-d'Or, elle accorde un congé de taxe pouvant aller jusqu'à 50 ans à l'organisme.

Citations :

« Après Rouyn-Noranda et Amos, Val-d'Or est mon troisième arrêt en deux jours pour annoncer des investissements qui augmenteront l'offre de logements abordables en Abitibi-Témiscamingue. Notre gouvernement est heureux de collaborer avec Accès Patrimmo et nos autres partenaires à la construction ici de 110 logements abordables qui accueilleront des familles et des personnes seules à faible revenu. C'est encore une fois la preuve que nos investissements dans la création de logements abordables touchent toutes les régions du Québec et toutes les clientèles. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Cet investissement de notre gouvernement, par l'entremise de la Société d'habitation du Québec, démontre notre volonté concrète de soutenir l'accès à des logements abordables en région. Je tiens à saluer le travail remarquable de l'organisme Accès Patrimmo, qui a su mener ce projet à terme avec détermination et sens du devoir envers nos travailleurs et leur famille. Grâce à une mobilisation locale forte et l'appui de notre gouvernement, nous offrons aujourd'hui des milieux de vie de qualité, adaptés aux réalités de l'Abitibi-Est. »

Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est et adjoint parlementaire de la ministre responsable du Développement économique régional

« Ce projet de 110 logements abordables vient répondre à un besoin urgent de la communauté valdorienne. La Ville de Val-d'Or est fière de collaborer à cette initiative, qui contribuera à améliorer la qualité de vie de familles et de personnes seules. Cette réalisation est un exemple concret de ce que nous pouvons accomplir lorsque tous les partenaires unissent leurs forces. »

Céline Brindamour, mairesse de Val-d'Or

« Je me réjouis de cette annonce qui marque une étape déterminante pour notre communauté. Ce projet de logements abordables répond à un besoin criant sur le territoire, et je suis profondément soulagée pour les citoyens qui pourront enfin accéder à un milieu de vie de qualité, à un coût raisonnable. La participation du gouvernement du Québec a été essentielle pour concrétiser cette initiative, et je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont cru en notre démarche. Avec cet appui, nous demeurons confiants pour la suite : d'autres projets porteurs verront le jour afin de mieux répondre aux besoins en habitation de notre population. »

Lily Comtois, cofondatrice d'Accès Patrimmo

Fait saillant :

Accès Patrimmo se voit aussi attribuer par la SHQ le statut de développeur qualifié, ce qui lui permettra de procéder plus rapidement aux mises en chantier des projets qu'il présentera à la SHQ au cours des trois prochaines années.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

