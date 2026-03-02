MISE À JOUR - INVITATION AUX MÉDIAS - Renforcer notre autonomie alimentaire
02 mars, 2026, 12:29 ET
QUÉBEC, le 2 mars 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. Donald Martel, invitent les représentantes et représentants des médias à une mêlée de presse concernant un soutien à une entreprise de la région de Laval. Ils seront accompagnés par la députée de Vimont, Mme Valérie Schmaltz et la députée de Laval-des-Rapides, Mme Céline Haytayan.
Date :
Le 3 mars 2026
Heure :
11 h 45
Lieu :
Laval
Vous devez confirmer votre présence et celle des personnes qui vous accompagnent au service des relations de presse à l'adresse [email protected].
