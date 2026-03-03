Mise en garde à la population - Présence possible de E. coli (générique) dans les produits Cajù style camembert et style camembert à l'ail noir préparés et vendus par l'entreprise Les produits Cajù inc.

Dénomination du produit Format CUP Lot visé « CAJÙ STYLE CAMEMBERT » 120 g 9 90312 50555 6 Unités ayant le numéro de

lot 260414 « CAJÙ STYLE CAMEMBERT À

L'AIL NOIR » 120 g 9 90312 50557 0 Unités ayant le numéro de

lot 260414

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente dans divers établissements de la province du Québec ainsi que sur le site Internet de l'entreprise. Les produits étaient emballés dans un papier blanc sur lequel était apposée une étiquette. Ils étaient vendus à l'état réfrigéré.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le MAPAQ de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Les aliments contaminés par la bactérie E. coli ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même rendre malade une personne qui les consomme. Les symptômes possibles sont les suivants : nausées, vomissements, crampes abdominales plus ou moins aiguës et diarrhées.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5660

Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

[email protected]

Québec.ca

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation