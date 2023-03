MONTRÉAL, le 15 mars 2023 /CNW/ - C'est aujourd'hui que l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG) lance son premier budget participatif. Une chance pour la population de partager ses idées, de les travailler en collaboration pour faire émerger des projets, qui seront soumis à un vote populaire à l'automne 2023. Les projets ayant obtenu le plus de votes de la population seront réalisés par l'Arrondissement.

«Rassembler pour faire un tout». 500 000 $ pour vos idées dans le quartier. Visuel du 1er budget participatif de CDN-NDG (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce)

Pour cette première édition, le thème qui orientera le choix des projets est « Qualité de vie des familles ». Parce qu'il existe plusieurs façons de concevoir sa famille, elle a été définie comme un groupe solidaire d'appartenance avec un lien soit de parenté, de filiation, de proximité, d'amitié ou de communauté.

« Le budget participatif est une manière concrète de mobiliser la population de CDN-NDG à façonner un milieu de vie qui lui ressemble. Notre administration est très fière d'avoir mis sur pied cet exercice afin de permettre aux résident·es de co-créer en communauté des projets pour améliorer la qualité de vie des familles dans notre arrondissement. Pour nous, l'apport de la collectivité est essentiel à la création de quartiers inclusifs, qui répondent aux besoins de tous·tes » Gracia Kasoki Katahwa, mairesse de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

Le montant alloué au budget participatif est de 500 000 $ qui provient des surplus de l'arrondissement. La somme et les projets sélectionnés seront répartis proportionnellement en fonction de la population entre les deux secteurs, soit : 300 000 $ pour Côte-des-Neiges et 200 000 $ pour Notre-Dame-de-Grâce. Les projets gagnants seront choisis par la population. Le nombre de projets lauréats dépendra des sommes attribuées à chacun des projets.

Des idées qui deviennent projets

En plus de participer en ligne, 6 ateliers en personne vont permettre aux gens de voir leur idée se coller aux idées de leurs voisins, peut-être se fusionner et même se transformer pour devenir un projet de quartier. L'objectif du budget participatif est d'être à l'écoute des idées citoyennes et donner l'opportunité à la population d'avoir un impact réel sur la réalisation de projets concrets.

À l'image du slogan «Rassembler pour faire un tout», nous souhaitons que les gens de tous les quartiers et le maximum d'idées se rassemblent afin de participer à cet exercice démocratique pour proposer à des projets qui répondent aux besoins collectifs.

Nous espérons un succès dès cette première édition pour que le budget participatif gagne en participants et en idées pour les deux autres éditions prévues en 2024 et 2025.

Informations

1er budget participatif de CDN-NDG

De mars à novembre 2023

500 000 $ de budget

Page projet pour s'informer et participer : realisonsmtl.ca/bpcdnndg2023

Première collecte d'idées : 15 mars au 7 mai

Ateliers en personne : 1 et 2 avril, 6 et 7 mai (lieux à communiquer)

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Renseignements: Jean-François Daunais, chargé de communication, 438-354-2859