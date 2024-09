45e Conférence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'Est du Canada (CGNA-PMEC) - Le Québec : présent pour renforcer son leadership en matière d'énergies renouvelables et de décarbonation

QUÉBEC, le 9 sept. 2024 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, participera à la 45e Conférence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'Est du Canada (CGNA-PMEC), qui se déroulera à Boston, au Massachusetts, les 9 et 10 septembre. La ministre y représentera le premier ministre du Québec, François Legault.

Cette année, le développement de l'énergie éolienne, la décarbonation de l'économie et la bidirectionnalité des lignes de transport d'électricité seront au cœur des discussions. À l'issue des travaux, les chefs de délégation présents adopteront deux résolutions mandatant leur gouvernement pour collaborer à ces sujets, de même qu'à la connectivité écologique, à l'adaptation au climat et à la sécurité alimentaire. De plus, à titre de ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron profitera de cette rencontre pour échanger sur les intérêts communs du Québec et des États américains en matière de condition féminine et d'égalité entre les hommes et les femmes.

La présence du Québec à cette 45e Conférence s'inscrit dans son engagement à exercer un leadership dans le nord-est des Amériques. Il s'agit d'une occasion privilégiée de démontrer son dynamisme, notamment à l'égard de nos voisins immédiats et de nos principaux partenaires économiques et politiques à la veille de l'importante élection présidentielle qui se tiendra en novembre prochain. La participation de la ministre permettra de faire avancer les intérêts du Québec dans divers secteurs prioritaires et stratégiques partagés avec ses partenaires. C'est le cas entre autres du développement des énergies renouvelables, de la décarbonation de l'économie et de l'adaptation aux changements climatiques. Il est par ailleurs à noter que la Nouvelle-Angleterre est le principal client d'Hydro-Québec sur le plan de l'exportation d'électricité.

« Le Québec brille par sa capacité à entretenir de solides relations avec son réseau diplomatique à l'international. En participant à cette importante conférence, le Québec renforce sa collaboration avec le nord-est des États-Unis et se positionne comme un leader de l'économie verte en Amérique du Nord. Au-delà de nos frontières, nous savons que la coopération entre le Québec et les États de la Nouvelle-Angleterre est nécessaire au développement économique de cette région de même qu'à son autonomie énergétique et à sa résilience aux changements climatiques. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

La 45 e CGNA-PMEC est coprésidée par la gouverneure du Massachusetts , Maura Healey , et le premier ministre de Terre-Neuve-et- Labrador , Andrew Furey .

Créée en 1973, la CGNA-PMEC est formée des gouverneurs des États de la Nouvelle-Angleterre ( Connecticut , Maine , Massachusetts , New Hampshire , Rhode Island et Vermont ) et des premiers ministres du Québec et de l'Est du Canada (Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et- Labrador ).

Depuis sa création, la CGNA-PMEC a réalisé des plans d'action régionaux parmi les plus ambitieux au monde sur des enjeux comme les pluies acides (1998), le mercure (1998), les changements climatiques ( 2001 et 2007), les transports et la qualité de l'air ( 2008 et 2013). Plusieurs autres résolutions ont été adoptées sur des enjeux d'importance, comme les questions de l'eau transfrontalière, de l'agriculture et de l'énergie.

Les exportations du Québec vers la Nouvelle-Angleterre ont atteint un sommet historique en 2023 avec 14,4 G$. Les exportations pour cette région seulement dépassent la valeur des exportations vers l'Asie ou encore vers l' Europe , et elles représentent 12,1 % des exportations internationales du Québec.

La Nouvelle-Angleterre achète près de 50 % de l'électricité exportée par Hydro-Québec, ce qui fait de la région le principal marché d'exportation d'électricité du Québec.

En 2023, les importations du Québec en provenance de la Nouvelle-Angleterre étaient évaluées à 4,1 G$ et les exportations, à 14,4 G$, pour une balance commerciale positive de 10,3 G$.

Le produit intérieur brut combiné des membres de la CGNA-PMEC s'élevait, en 2023, à environ 2 590 G$ CA (1 920 G$ US). Il représentait 8,3 % du PIB combiné du Canada et des États-Unis.

