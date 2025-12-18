Absence d'informations nécessaires à la consommation sécuritaire de produits de poulet pané emballés et vendus par l'entreprise Viandes Max
Nouvelles fournies parMinistère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
18 déc, 2025, 17:18 ET
MISE EN GARDE À LA POPULATION
QUÉBEC, le 18 déc. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Viandes Max, située au 2686, rue des Sables, à Sainte-Julienne, avise la population de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau ci-dessous s'ils n'ont pas subi une cuisson au préalable. En effet, l'emballage des produits ne comporte pas les informations nécessaires à leur consommation sécuritaire, soit la mention qu'il s'agit d'un produit cru et les instructions de cuisson sécuritaire.
|
Dénomination du produit
|
Format
|
Lot visé
|
Croquettes de poulet
|
Unitaire
|
Unités vendues jusqu'au 18 décembre 2025
|
Filet de poulet pané
|
Unitaire
|
Unités vendues jusqu'au 18 décembre 2025
Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente jusqu'au 18 décembre 2025, et ce, uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Les produits étaient emballés dans un sac de plastique transparent sans étiquette. Ils étaient vendus à l'état congelé.
L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de procéder à une cuisson sécuritaire avant de le consommer et de le manipuler de manière à prévenir la contamination croisée. La température interne de cuisson sécuritaire pour des produits à base de volaille est de 74 degrés Celsius. La consommation d'un produit à base de volaille cru ou inadéquatement cuit peut représenter un risque pour la santé.
Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.
Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.
Information additionnelle
Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].
Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : www.X.com/MAPAQaliments.
Classification du risque : classe 1
Numéro de référence : 5528
|
Source :
Relations médias
Direction des communications
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries
et de l'Alimentation
Tél. : 418 380-2100, poste 3512
SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
Partager cet article