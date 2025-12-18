Absence d'informations nécessaires à la consommation sécuritaire de produits de poulet pané emballés et vendus par l'entreprise Viandes Max

MISE EN GARDE À LA POPULATION

QUÉBEC, le 18 déc. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Viandes Max, située au 2686, rue des Sables, à Sainte-Julienne, avise la population de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau ci-dessous s'ils n'ont pas subi une cuisson au préalable. En effet, l'emballage des produits ne comporte pas les informations nécessaires à leur consommation sécuritaire, soit la mention qu'il s'agit d'un produit cru et les instructions de cuisson sécuritaire.

Sac junior au poulet (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) Sac mac poulet (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) Sac croquettes McDo (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Dénomination du produit Format Lot visé Croquettes de poulet Unitaire Unités vendues jusqu'au 18 décembre 2025 Filet de poulet pané Unitaire Unités vendues jusqu'au 18 décembre 2025

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente jusqu'au 18 décembre 2025, et ce, uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Les produits étaient emballés dans un sac de plastique transparent sans étiquette. Ils étaient vendus à l'état congelé.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de procéder à une cuisson sécuritaire avant de le consommer et de le manipuler de manière à prévenir la contamination croisée. La température interne de cuisson sécuritaire pour des produits à base de volaille est de 74 degrés Celsius. La consommation d'un produit à base de volaille cru ou inadéquatement cuit peut représenter un risque pour la santé.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5528

Source : Relations médias Direction des communications Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Tél. : 418 380-2100, poste 3512 [email protected] Québec.ca







SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation