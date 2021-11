25e anniversaire de la Loi sur l'équité salariale - Une campagne pour rappeler qu'il reste encore du chemin à parcourir!

MONTRÉAL, le 14 nov. 2021 /CNW Telbec/ - À l'aube du 25e anniversaire de la Loi sur l'équité salariale, la FTQ, la CSN et la CSQ unissent leur voix pour célébrer les avancées des femmes et rappeler qu'il ne faut pas baisser les bras, car il reste encore du chemin à parcourir.

La Loi sur l'équité salariale (LÉS) a transformé fondamentalement la façon dont le droit à l'équité salariale est protégé au Québec. Or, malgré les amendements à la loi en 2009 et en 2019, des problèmes de fond subsistent et portent encore préjudice aux femmes.

On poursuit la lutte!

La LÉS célèbrera donc son 25e anniversaire le 21 novembre prochain, en pleine effervescence autour de la relance économique du Québec. Dans ce contexte, il apparaît donc important pour les trois centrales syndicales de souligner que l'équité salariale est encore, à ce jour, un objectif inachevé et que la loi doit être modifiée afin que les iniquités salariales soient véritablement et durablement réparées.

En effet, l'expérience terrain nous permet d'affirmer que la loi n'atteint pas son objectif quant à la mise en œuvre et au maintien de l'équité salariale. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale a pourtant répété à maintes reprises qu'il y aurait une autre occasion pour apporter une réforme plus substantielle à la Loi sur l'équité salariale.

Les trois organisations profitent donc des 25 ans de la loi pour lui tendre la main afin que cela se fasse rapidement. Les prochaines modifications devront permettre d'atteindre à 100 % l'objectif de la loi : des salaires égaux pour des emplois équivalents.

La campagne On a fait du chemin

La FTQ, la CSN et la CSQ s'unissent donc pour déployer une campagne sur les réseaux sociaux qui se déroulera du 15 au 21 novembre. L'objectif de la campagne est de rappeler les avancées faites grâce à cette loi importante qui protège nos droits fondamentaux, mais aussi d'expliquer ce qu'est l'équité salariale, d'illustrer les différentes iniquités qui perdurent et de rappeler que des changements majeurs restent à faire pour permettre à toutes les femmes du Québec d'être rémunérées à la juste valeur de leur travail.

Pour en savoir plus, visitez onafaitduchemin.org. Sur les réseaux sociaux, surveillez les différentes publications du 15 au 21 novembre 2021 et rejoignez la conversation! #onafaitduchemin

Nos organisations (CSQ, CSN, FTQ) représentent plus de 1 100 000 travailleurs et travailleuses dans tous les secteurs d'activités tant public que privé.

SOURCE FTQ

Renseignements: et demandes d'entrevues : Claude Girard, Conseiller en communication, CSQ, Cellulaire : 514 237-4432, Courriel : [email protected]; Mélanie Champagne, Directrice des communications, CSN, 514 651-1470 (c), Courriel : [email protected]; Jean Laverdière, Directeur du service des communications, FTQ, 514 893-7809, [email protected]

Liens connexes

https://ftq.qc.ca/