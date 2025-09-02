24 nouveaux logements sociaux et abordables pour les familles autochtones à Roberval

ROBERVAL, QC, le 2 sept. 2025 /CNW/ - Les gouvernements du Québec et du Canada, la Ville de Roberval et la Corporation de développement des Premiers Peuples ont procédé aujourd'hui à la cérémonie d'ouverture du Mishtik, un bâtiment de 24 logements sociaux et abordables pour les familles autochtones à Roberval. Il s'agit d'un projet représentant un investissement de 13,5 M$.

L'activité s'est tenue en présence de la députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau. Elle était accompagnée du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et député de Vachon, M. Ian Lafrenière, et du président de la Corporation de développement des Premiers Peuples, M. Yann Gélinas.

Le gouvernement du Québec a versé dans ce chantier près de 7,8 M$ provenant de la Société d'habitation du Québec (SHQ), qui garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. Le gouvernement du Canada a contribué au projet pour 3,8 M$ par l'entremise de la Seconde Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements.

Pour sa part, la Ville de Roberval offre un crédit de taxes pour une période de 35 ans.

Citations :

« Pour construire efficacement, notre objectif est clair : déployer tous les efforts nécessaires pour favoriser la mise en place d'habitations adéquates, un élément fondamental pour la dignité humaine et le bien-être des familles et de leurs communautés. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Notre gouvernement est déterminé à aider les collectivités à renforcer leur capacité à élaborer des solutions locales aux défis en matière de logement. Cet ensemble résidentiel offrira plus de logements sûrs et abordables aux familles autochtones à Roberval pour les générations à venir. C'est aussi un pas de plus dans l'édification d'une économie qui sert tout le monde. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le projet Mishtik illustre ce que nous pouvons réaliser lorsque nous unissons nos efforts. Ces 24 logements offrent aux familles autochtones bien plus qu'un toit : ils leur assurent un milieu de vie stable et sécurisant, où elles pourront grandir et s'épanouir en toute confiance. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et député de Vachon

« Quelle excellente nouvelle pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean! Ce projet essentiel renforce nos liens avec les communautés autochtones et reflète notre volonté partagée de construire un avenir inclusif, où chacun et chacune peut s'épanouir pleinement. C'est un privilège de voir une telle initiative se concrétiser dans notre région. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

« La concrétisation du projet Mishtik à Roberval est bien plus qu'une simple réalisation immobilière. Il s'agit d'un geste fort d'inclusion et de solidarité. Offrir un toit sécurisant à des familles autochtones, c'est leur permettre de bâtir un avenir à la hauteur de leurs aspirations, tout en renforçant les liens entre nos communautés. Je suis fière de ce projet porteur, qui laissera une empreinte durable de respect, de mieux-être et d'ouverture. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval

« L'inauguration de ces 24 logements marque une étape importante pour Roberval. Ici comme dans plusieurs endroits au Québec, l'accès aux logements abordables demeure un défi de taille. En répondant au besoin de se loger, nous réaffirmons notre engagement envers la dignité et le bien-être de tous nos citoyens. Ce projet, devenu réalité, constitue un investissement concret dans la qualité de vie à Roberval. »

Serge Bergeron, maire de Roberval

« Avec Mishtik, la Corporation de développement des Premiers Peuples fait un premier pas dans sa volonté d'offrir des logements de qualité, convenables et abordables pour les Premières Nations vivant en milieu urbain. »

Yann Gélinas, président de la Corporation de développement des Premiers Peuples

Faits saillants :

Jusqu'à 19 des 24 ménages auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Roberval .

. Le projet Mishtik, qui signifie « arbre » en atikamekw, vise à répondre aux besoins des familles autochtones en milieu urbain. Le bâtiment comprend des logements allant de deux à cinq chambres à coucher.

La Corporation de développement des Premiers Peuples développe des projets de logements communautaires, de qualité, abordables et convenables visant à faciliter l'accès et le maintien, pour la population autochtone, à un logement dans un milieu culturellement sécurisant dans la ville. (Pour en savoir plus : [email protected] .)

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

