Un projet d'habitation mixte pour personnes aînées autonomes voit le jour à Granby

GRANBY, QC, le 20 févr. 2026 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec, de concert avec la Ville de Granby, le Fonds immobilier de solidarité FTQ et le Réseau bon voisinâge, ont procédé à l'annonce officielle d'un projet d'habitation mixte de 101 logements pour les personnes autonomes âgées de 55 ans et plus. Situé au 111, rue Robitaille, à Granby, il s'inscrit dans une approche globale de maintien à domicile, pour offrir une meilleure qualité de vie et une plus grande autonomie à la population vieillissante.

Le nouveau milieu de vie se distingue par son modèle entrepreneurial à but non lucratif, le protégeant du marché spéculatif. La mixité des revenus locatifs assurera la viabilité et l'abordabilité des logements à long terme :

74 logements sociaux et abordables pour les ménages à revenus faibles ou modestes, dont 31 pourraient bénéficier d'une aide financière supplémentaire pour payer leur loyer;

27 logements hors marché spéculatif, ce qui garantit leur abordabilité dans le temps pour répondre aux besoins des ménages à revenus moyens.

Les premiers locataires devraient emménager au printemps 2027. Ils auront accès à des locaux destinés aux services de gériatrie sociale, ce qui leur permettra de bénéficier d'un soutien essentiel directement sur place. Les services d'aide et de maintien à domicile seront offerts par une entreprise d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) locale, Coop Autonomie Chez-Soi. Au terme des travaux, la gestion de l'immeuble et la sélection des résidents seront confiées à la Fédération régionale des OSBL d'habitation de la Montérégie et de l'Estrie.

Le coût total de ce projet s'élève à 41,5 M$ est rendu possible grâce à un financement public concerté. Le gouvernement du Canada y injecte près de 24,2 M$, notamment par un prêt à faible taux d'intérêt de 14,3 M$ et un prêt-subvention de 9,9 M$, tous deux octroyés dans le cadre du Fonds pour le logement abordable (FLA). Le gouvernement du Québec y contribue pour 12,9 M$ par l'Entente Fonds de solidarité FTQ-Québec. Les investissements des gouvernements découlent de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et des nouveaux investissements équivalents annoncés par Québec lors de ses mises à jour économiques de 2023 et 2024. La Ville de Granby investit dans le projet 6,1 M$, qui incluent une contribution directe à la construction de 3,65 M$ et un crédit de taxes municipales pendant 15 ans d'une valeur de près de 2,48 M$.

L'activité a eu lieu en présence de Mme Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure, de M. François Bonnardel, député de Granby, au nom de Mme Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, et de Mme Julie Bourdon, mairesse de Granby. Ils étaient en compagnie de Mme Josée Lagacé, vice-présidente aux communications, marketing et relations avec les investisseurs au Fonds immobilier de solidarité FTQ, ainsi que de Mme Isabelle Richard, directrice générale du Réseau bon voisinâge.

« Notre gouvernement s'engage à aider les collectivités à élaborer des solutions locales aux défis en matière de logement. L'annonce d'aujourd'hui illustre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les gouvernements collaborent. C'est aussi un autre pas en avant dans notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Je suis très heureuse de voir se concrétiser le projet du Réseau bon voisinâge, ici, à Granby. C'est une belle preuve que lorsqu'on innove et qu'on travaille tous ensemble, avec notre partenaire fédéral et les municipalités, on arrive à bâtir rapidement des milieux de vie de qualité et abordables. Le bien-être de nos aînés me tient particulièrement à cœur, et je suis fière de constater que ce projet contribuera concrètement à mieux loger les personnes âgées de 55 ans et plus en pleine autonomie un milieu de vie abordable, sécuritaire et conçu pour répondre à leurs besoins. »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

« Le projet que nous annonçons aujourd'hui fera une réelle différence pour les aînés d'ici, à Granby. Chaque projet comme celui-ci nous rapproche du pays que nous voulons bâtir - un pays où tout le monde a accès à un chez-soi sûr et abordable. »

Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure

« Je salue le travail concerté de nos différents partenaires pour que lève de terre ce projet d'habitation mixte pour aînés autonomes. La conception universelle et l'abordabilité des logements financés par notre gouvernement permettront aux résidents de profiter du meilleur cadre de vie possible. Je me réjouis de cet ajout pour les aînés de Granby. »

François Bonnardel, député de Granby

« Le logement, c'est une priorité pour notre gouvernement et pour moi comme député de l'Estrie. Des projets comme celui de Réseau bon voisinâge démontrent qu'en travaillant ensemble, on peut livrer des logements concrets qui répondent aux besoins réels des gens d'ici. Nous allons continuer d'appuyer des initiatives qui permettent à plus de citoyens de se loger dignement, dans leur communauté. »

Louis Villeneuve, député de Brome-Missisquoi

« À Granby, nous travaillons activement pour trouver des solutions aux défis de l'habitation. C'est donc avec beaucoup de fierté que nous accueillons chez nous le projet d'habitation du Réseau bon voisinâge, qui s'inscrit en parfaite cohérence avec nos objectifs de développer notre parc immobilier de logements abordables et sociaux. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour notre communauté et d'un grand succès pour notre stratégie logement. »

Julie Bourdon, mairesse de Granby

« Ce projet, issu de notre entente avec le gouvernement, témoigne de la capacité de nos équipes à déployer une gestion rigoureuse et efficace pour appuyer les organismes porteurs afin qu'ils concrétisent rapidement de nouveaux logements sociaux ou abordables. Les occupants du premier projet du Réseau bon voisinâge pourront vivre dans un milieu adapté à leurs besoins à prix abordable et pérenne. Je tiens à saluer le dynamisme de l'équipe de Réseau bon voisinâge dans la réalisation de ce projet. »

Martin Raymond, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ

« Au Réseau bon voisinâge, notre mission est simple : avec nos partenaires locaux et nationaux, nous voulons bâtir des milieux de vie qui permettent aux aînées et aînés de s'épanouir en toute autonomie. C'est un travail de cœur, où nous unissons nos forces avec des acteurs locaux, des entreprises d'économie sociale comme les groupes de ressources techniques en habitation et les EÉSAD, pour répondre aux besoins uniques de chaque personne, dans chaque région. Notre plus grand souhait, c'est d'ajouter du cœur à la brique pour offrir aux aînées et aînés un chez-soi viable et durable. »

Isabelle Richard, directrice générale du Réseau bon voisinâge

Faits saillants :

Le bâtiment est conçu pour favoriser la santé et la sécurité des locataires : Conception universelle : l'ensemble (aires communes et logements) offre un parcours sans obstacles. Logements adaptables : 22 logements pourront être adaptés aux besoins de leurs occupants, notamment en cas de perte d'autonomie ou de mobilité. Performance énergétique : doté d'un système de thermopompes (aires communes et logements), l'immeuble réduira sa consommation d'énergie d'au moins 27 % par rapport au Code national de l'énergie pour les bâtiments de 2015. Lien social et bien-être : les aires communes, destinées à la socialisation, et les espaces attribués aux services de gériatrie sociale, sous le même toit, viendront favoriser l'épanouissement des aînées et aînés et le tissu communautaire.

Ce projet est rendu possible grâce à l'accompagnement du groupe de ressources techniques en habitation Entraide Habitat Estrie .

. La construction a été confiée à Tijaro Ltée , un entrepreneur général de l'Estrie.

, un entrepreneur général de l'Estrie. Les plans d'architecture, réalisés par la firme Aedifica , misent sur des aménagements et des matériaux favorisant la création d'un ensemble résidentiel à échelle humaine, chaleureux et accueillant.

, misent sur des aménagements et des matériaux favorisant la création d'un ensemble résidentiel à échelle humaine, chaleureux et accueillant. Le financement issu de l'Entente Fonds de solidarité FTQ-Québec concerne les 74 logements abordables. 31 ménages de ces 74 logements pourraient bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ). S'ils y sont admissibles, les locataires pourraient ainsi limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Granby.

Le financement fédéral et le financement municipal (dans le cadre du programme du Fonds du logement abordable et du PALL-Granby) s'appliquent aux 101 logements.

Le Réseau bon voisinâge a récemment obtenu un soutien financier important pour le déploiement de son modèle. Dans le cadre de l'Initiative de démonstrations de la SNL (Stratégie nationale du logement), visant à accroître la sensibilisation des acteurs de l'habitation aux pratiques prometteuses ainsi que la connaissance de celles-ci et leur mise à l'échelle, l'organisme a reçu un financement à l'entreprise de 251 560 $. De plus, pour soutenir son fonctionnement et la mise à l'échelle de son modèle distinct d'habitation, l'organisme a reçu 25 000 $ du Programme d'appui au développement de l'industrie québécoise de l'habitation de la Société d'habitation du Québec. Ce soutien permet de consolider son modèle financier, lequel mise sur des partenariats stratégiques incluant notamment la délégation de services professionnels aux groupes de ressources techniques pour le développement local et aux EÉSAD locales pour le volet des services de gériatrie sociale et de maintien à domicile. L'objectif est d'assurer aux résidents l'accès à des services intégrés et évolutifs essentiels au maintien de l'autonomie, incluant la gériatrie sociale et l'accès aux soins.

