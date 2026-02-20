/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS : ANNONCE D'UN PROJET DE LOGEMENTS ABORDABLES À GRANBY/
Nouvelles fournies parCabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine
20 févr, 2026, 07:00 ET
GRANBY, QC, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la Ville de Granby et le Fonds de solidarité FTQ invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur la construction d'un immeuble de logements abordables, projet issu d'un partenariat novateur.
L'activité se déroulera le 20 février 2026, en présence de :
- M. François Bonnardel, député de Granby;
- Mme Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure;
- Mme Julie Bourdon, mairesse de Granby;
- Mme Josée Lagacé, vice-présidente aux communications, marketing et relations avec les investisseurs au Fonds immobilier de solidarité FTQ;
- et Mme Isabelle Richard, directrice générale du Réseau bon voisinâge.
Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 20 février, 8 h.
DATE : 20 février 2026
HEURE : 9 h
ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.
SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine
Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]
