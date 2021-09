20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 - La Ville de Montréal rend hommage aux victimes de l'attentat et exprime sa solidarité envers ses alliés américains

MONTRÉAL, le 11 sept. 2021 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a participé aujourd'hui aux commémorations soulignant le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001. Une première cérémonie a été organisée en matinée par le Consulat général des États-Unis. Elle a été suivie par un événement commémoratif organisé par le Service de sécurité incendie de Montréal.

« Toutes les Montréalaises et tous les Montréalais ont été ébranlés par la tragédie du 11 septembre 2001. Aujourd'hui, en ce triste anniversaire, nous tenons à rendre hommage aux victimes de l'attentat et à exprimer notre profonde solidarité envers nos alliés et amis américains. Cet événement restera à jamais gravé dans nos esprits. La résilience des New Yorkais demeure à ce jour une source d'inspiration. Nous devons continuer de mettre en œuvre les leçons tirées du 11 septembre. Nous avons un rôle à jouer, en tant que Ville, pour prôner, à travers nos politiques et nos gestes au quotidien, un climat d'ouverture et de diversité, et pour encourager le dialogue et le partenariat avec la communauté », a déclaré Valérie Plante.

Plus tard dans la journée, la mairesse a participé à un événement commémoratif organisé par le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) à son Centre de formation afin de rendre hommage aux 343 pompiers de la Ville de New York qui ont perdu la vie à la suite du 11 septembre 2001. Pour l'occasion, un mémorial créé par l'artiste-graveur Claude Desmarais, et comptant 343 étoiles gravées, a été révélé. Ce mémorial est déposé sur un meuble présentoir, conçu par l'ébéniste Guy Labelle, qui accueille également une pièce structurelle d'une des tours jumelles.

« Au Canada, le 11 septembre est désormais la Journée nationale du service. Nos pompières et nos pompiers montréalais ont rendu hommage aux pompiers décédés au fil des ans. Nous tenons à les assurer que nous partagerons toujours leur peine et leur douleur et que nous serons toujours là pour les soutenir. De nombreux pompiers et secouristes québécois s'étaient rendus sur les lieux du drame, il y a 20 ans, pour offrir leur aide. Ces actes de solidarité témoignent des profonds liens qui continuent à unir Montréal et ses voisins américains et new yorkais », a ajouté le directeur du Service de sécurité incendie de Montréal, Richard Liebmann.

Pour en savoir plus sur le mémorial, cliquez sur ce lien .

