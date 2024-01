MARYSTOWN, NL, le 4 janv. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, les gouvernements fédéral et provincial et l'administration municipale se sont réunis pour annoncer un investissement de plus de 7,5 millions de dollars pour la construction d'une maison d'hébergement destinée aux femmes à Marystown.

Logo du Gouvernement de Terre-Neuve et Labrador (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))

Cette nouvelle maison d'hébergement comprendra 10 chambres individuelles comptant au total 20 lits pour les femmes, seules et avec enfants, fuyant la violence. Grace Sparkes House en est la propriétaire et se chargera de son exploitation. La nouvelle conception répondra aux besoins de femmes seules, de femmes avec enfants et de femmes transgenres qui éprouvent des besoins urgents.

La maison d'hébergement comprendra un espace intérieur sûr et une cour extérieure clôturée. On installera des dispositifs de sécurité comme des caméras de surveillance contrôlées par le personnel, des serrures à pêne dormant et un accès par carte. Les résidentes auront accès à la fois à une cuisinette dans la chambre et à une cuisine commune, ainsi qu'à une buanderie dans chaque aile de l'immeuble.

Le financement de cet ensemble résidentiel comprend :

6,7 millions de dollars de financement du gouvernement fédéral dans le cadre du Fonds pour le logement abordable, volet pour les femmes et les enfants;

40 000 $ par l'entremise du Financement initial de la Société canadienne d'hypothèques et de logement;

722 000 $ de financement du gouvernement de Terre-Neuve-et- Labrador ;

; 250 845 $ du volet de financement pour les communautés rurales et éloignées de Terre-Neuve-et- Labrador du programme Vers un chez-soi;

du programme Vers un chez-soi; un terrain donné par la Ville de Marystown.

La construction de la maison d'hébergement devrait être achevée d'ici avril 2024.

Citations :

« Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, des femmes de Marystown et des environs pourront bientôt avoir accès à un logement sûr et abordable s'il leur faut un hébergement. Ce sont des établissements comme celui-ci qui permettent aux résidentes de guérir et de commencer à bâtir un avenir prometteur, tant pour elles que pour leur famille. » - Churence Rogers, député fédéral de Bonavista‒Burin‒Trinity

« Notre gouvernement continue d'accorder la priorité aux initiatives qui favorisent la sécurité des femmes et des enfants exposés à la violence ou qui en sont victimes. De l'adoption de la Clare's Law (loi de Clare) cette année à notre investissement dans cette nouvelle maison d'hébergement, nous nous efforçons d'aider les femmes à trouver un endroit sûr où se rétablir et reconstruire leur vie. En plus d'appuyer cette nouvelle construction, nous continuerons de verser 9,1 millions de dollars par année pour soutenir les 10 maisons de transition à l'échelle de la province. » - L'honorable Paul Pike, ministre responsable de la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador

« Chaque femme mérite un refuge où sa dignité est préservée et où son cheminement vers la guérison est soutenu. Cette maison d'hébergement pour femmes sera non seulement un refuge physique, mais aussi un symbole de notre dévouement collectif en vue de créer une société où tout le monde peut s'épanouir à l'abri de la violence et de la peur. » L'honorable Pam Parsons, ministre responsable des Femmes et de l'Égalité des genres

« Au début de l'année 2023, la ville de Marystown a fait don d'une parcelle de terrain à "Grace Sparkes House" dans le but de construire une nouvelle installation moderne à Marystown. La ville se réjouit de voir une installation toute neuve offrant plus d'espace pour aider les personnes dans le besoin en ce qui concerne la violence domestique. »

- Brian Keating, maire de la ville de Marystown

« Renforcer la sécurité et l'espoir : Notre engagement à construire un nouveau refuge pour les femmes et les enfants touchés par la violence se concrétise avec nos partenaires gouvernementaux et communautaires, alors que nous obtenons le financement d'un nouveau refuge inclusif. Il est primordial d'offrir à ceux qui utilisent nos services le confort, la sécurité, l'intimité et le soutien nécessaires à leur guérison en période de détresse. C'est précisément ce que permettra le nouveau concept physique de Grace Sparkes House, qui a été élaboré grâce à la vision et aux suggestions des femmes et des enfants qui nous ont fait confiance en nous confiant leurs soins et leur sécurité au cours de ces 23 dernières années. Grace Sparkes House est déterminée à faire en sorte que personne ne souffre en silence ou ne vive dans la peur, et cette initiative représente notre volonté collective de fournir aux femmes et aux enfants un espace de soins pour guérir et commencer à vivre leur vie sans violence". »

- Lisa Slaney, directrice générale, Grace Sparkes House, Marystown

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Le Fonds pour le logement abordable (auparavant le Fonds national de co-investissement pour le logement) est un programme de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Le Fonds pour le logement abordable fait partie de la SNL du Canada , un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au pays. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site https://www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

, un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au pays. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site https://www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Au 30 septembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 38,89 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 151 803 logements et la réparation de plus de 241 133 logements.

avait engagé plus de 38,89 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 151 803 logements et la réparation de plus de 241 133 logements. Comme c'est le cas pour tous les ensembles d'habitation pour femmes et enfants fuyant la violence, l'adresse de cet ensemble n'a pas été divulguée pour des raisons de sécurité.

Liens connexes :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du qui sont les plus demandés. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la Stratégie nationale sur le logement pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada .

. Obtenez de plus amples renseignements sur les initiatives du gouvernement du Canada en matière de logement : Logement Canada.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Micaal Ahmed, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Jenny Bowring, Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador, 709-730-5886, [email protected]