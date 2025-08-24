/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À OTTAWA/ English
Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
24 août, 2025, 08:00 ET
24 août, 2025, 08:00 ET
OTTAWA, ON, le 22 août 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Mona Fortier, députée d'Ottawa--Vanier--Gloucester, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi qu'à Mark Sutcliffe, maire d'Ottawa, et à Rawlson King, conseiller municipal de Rideau-Rockcliffe pour une annonce en matière de logement.
|
Date :
|
25 août 2025
|
Heure :
|
14 h 30 (HE)
|
Lieu :
|
375 route Codd's, Ottawa, Ontario, K1K 5A2
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
Autres communiqués de la compagnie
Partager cet article