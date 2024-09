2,6 M$ à Écho Sonore pour la création de la Maison de la chanson et de la musique du Québec

MONTRÉAL, le 27 sept. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce l'octroi d'une somme de 2,6 M$ à Écho Sonore pour la planification des activités de la Maison de la chanson et de la musique du Québec. Les sommes annoncées permettront notamment à l'organisme de créer la programmation de la Maison, comprenant un parcours immersif et des activités de médiation.

La Maison de la chanson et de la musique du Québec prendra place dans la bibliothèque Saint-Sulpice, située en plein cœur du Quartier latin à Montréal. Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), qui en est la propriétaire, va se charger de la réhabilitation patrimoniale du lieu. Rappelons que le gouvernement du Québec, avec la participation de la Ville de Montréal, avait annoncé une aide de 48,5 M$ pour la réfection de cet immeuble patrimonial afin d'y accueillir ce projet.

Citations

« La musique québécoise nous fait vibrer et raconte l'histoire de notre nation. Grâce à la Maison de la chanson et de la musique, nous rendrons hommage à nos artistes tout en revalorisant la bibliothèque Saint-Sulpice. Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous franchissons une étape de plus dans ce projet rassembleur. À terme, nous pourrons offrir aux jeunes et aux moins jeunes, aux touristes et aux mélomanes une expérience culturelle d'envergure et à la fine pointe de la technologie. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« La Maison de la chanson et de la musique est un exemple probant de notre plan pour la culture québécoise : la partager! Grâce à notre gouvernement, l'ancienne bibliothèque retrouvera ses lettres de noblesse en plein cœur de notre métropole, qui bat au rythme de la culture d'ici. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le Quartier latin a toujours été central à la vitalité culturelle et institutionnelle de Montréal. Désormais, avec le Théâtre St-Denis, l'UQAM, la Maison Théâtre, la nouvelle École de l'humour, la Maison de la chanson et de la musique et tant d'autres, le Quartier latin sera plus que jamais au cœur de la scène culturelle montréalaise. Ce magnifique projet, qui fera revivre la bibliothèque Saint-Sulpice, viendra donner un nouveau souffle au secteur, tout en mettant en lumière la chanson francophone et la musique de chez nous, qui ont un pouvoir rassembleur inégalé. »

Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal

« Nous nous réjouissons de la confiance et de l'appui financier du ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, qui rend possible, avec cette première contribution, la planification des opérations et la conception de la programmation que le public pourra découvrir dans la Maison, ce lieu qui sera exclusivement consacré à la chanson et à la musique d'ici, où l'on pourra les conserver, les admirer, les raconter, les partager, les écouter et les projeter dans le futur. »

Monique Giroux, présidente et fondatrice d'Écho Sonore

« Gardienne du patrimoine documentaire du Québec, l'équipe de BAnQ est emballée de participer à la renaissance de la bibliothèque Saint-Sulpice. Cet édifice et sa nouvelle vocation représentent un ajout majeur pour la revitalisation du Quartier latin et le souhait d'en faire un quartier apprenant. L'espace BAnQ qui y prendra place offrira un accès gratuit à une partie de notre précieuse collection documentaire, en harmonie avec l'expérience proposée par la Maison de la chanson et de la musique du Québec. »

Marie Grégoire, présidente-directrice générale de Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Faits saillants

La Maison de la chanson et de la musique du Québec (MCMQ) a comme mission la mise en valeur de la chanson et de la musique québécoises, symboles de l'identité culturelle du Québec.

Le projet d'infrastructure qui abritera la MCMQ est financé par le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal et Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ).

Les activités courantes seront financées par le gouvernement du Québec et les revenus autonomes générés par les activités menées par Écho Sonore au sein de la MCMQ.

Écho Sonore sera gestionnaire de la MCMQ et sera chargé du parcours immersif qui sera proposé, ainsi que des autres activités axées sur la mise en valeur de la chanson et de la musique québécoise, notamment des classes de maîtres, des résidences d'artistes, l'animation d'activités scolaires, etc.

BAnQ, propriétaire de la bibliothèque Saint-Sulpice , occupera aussi un espace afin de mettre en valeur ses collections et ses fonds d'archives liés à la chanson et à la musique québécoises et d'offrir de la médiation en lien avec ces derniers.

