2,2 M$ pour des projets de recherche répondant aux principes du développement durable dans le domaine minier

QUÉBEC, le 26 août 2024 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, annonce un investissement de 2 203 573 $ pour 7 projets de recherche du secteur minier axés sur le développement durable.

Ce soutien financier vise à encourager les entreprises minières et celles offrant des biens et services dans ce secteur à innover dans leur domaine. L'aide accordée permettra d'améliorer ou de développer des procédés de traitement des minerais pour réduire leur empreinte environnementale, diminuer leurs coûts de production et augmenter leur productivité. Sur les sept projets financés, cinq portent sur des minéraux critiques et stratégiques (éléments des terres rares, titane, niobium, apatite, graphite).

Les sommes sont octroyées par l'intermédiaire du Programme d'appui à la recherche et à l'innovation du domaine minier (PARIDM).

« Au moment où la demande en minéraux est en forte croissance, notre gouvernement est là pour soutenir les entreprises qui souhaitent optimiser leurs processus dans un objectif de développement durable. L'innovation est une clé essentielle pour assurer l'avenir de notre secteur minier en maintenant notre réputation de partenaire responsable, notre compétitivité et notre attractivité sur la scène internationale. Les projets financés grâce au Programme contribueront à l'essor d'une économie plus verte et au développement socioéconomique du Québec. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

Le PARIDM contribue à l'atteinte des objectifs du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025 en appuyant la recherche qui mènera les entreprises du domaine minier vers la mise en valeur durable de ces minéraux essentiels à la transition énergétique.

Entreprise Projet Objectifs Aide financière Métaux Torngat ltée Flottabilité sélective des silicates de terres rares : essais et modélisation (gisement de Strange Lake) Séparer les minéraux d'éléments de terres rares de la gangue en gérant la complexité et la variabilité des minéralisations 455 200 $ Splendor Titane inc. Application de méthodes innovantes pour la production de dioxyde de titane à partir du minerai d'ilménite de Lac Brûlé Adapter le procédé développé par Splendor Titane pour traiter le minerai de titane de Lac Brulé 453 200 $ First Phosphate Corp. Amélioration du procédé de concentration d'apatite et de valorisation des futurs concentrés d'ilménite, de magnétite et des résidus miniers à partir de gisements phosphatés au Saguenay-Lac-Saint-Jean Améliorer les performances du procédé de concentration à l'échelle semi-pilote Transformer les concentrés en dioxyde de titane (rutile) et en sulfate ferreux de haute qualité Évaluer le potentiel d'utilisation de résidus de flottation comme ajouts alternatifs dans le béton 315 236 $ Nouveau Monde Graphite Approche écosystémique d'entreposage et de valorisation de sol et de résidus forestiers en contexte minier Diminuer les coûts associés à la végétalisation des sites miniers en fin d'exploitation, notamment en minimisant les besoins en intrants importés sur le site et en matériel végétal 292 840 $ Agnico Eagle Mines ltée Potentiel des caractérisations automatisées pour prédire

les paramètres géoenvironnementaux Créer une méthodologie permettant de prédire les caractéristiques géoenvironnementales d'un gisement 600 000 $ Agnico Eagle Mines ltée Alternative verte à la cyanuration de l'or Remplacer le cyanure dans le traitement de minerai pour la récupération de l'or par la glycine, un réactif vert 33 539 $ Niobec inc. Évaluation de la récupération du ferroniobium d'un résidu minier à l'aide d'un séparateur gravimétrique industriel pour la mine de niobium de Saint-Honoré Mise en place d'un nouveau schéma de traitement afin de récupérer le ferroniobium résiduel et de diminuer la gestion des rejets miniers 53 558 $ Total : 2 203 573 $

Source : Information : Gabrielle Côté Attachée de presse Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine Tél. : 438 368-1307 Relations médias Ministère des Ressources naturelles et des Forêts [email protected] Tél. : 418 521-3875

