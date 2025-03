16e remise du prix Égalité Thérèse-Casgrain - Dévoilement des lauréates et des lauréats

QUÉBEC, le 24 mars 2025 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, a souligné aujourd'hui la 16e remise du prix Égalité Thérèse-Casgrain (PÉTC) lors d'une cérémonie honorifique à l'Assemblée nationale.

De nouveau cette année, trois lauréates et lauréats ont été récompensés pour leur contribution exceptionnelle à la progression de l'égalité entre les femmes et les hommes. Les lauréates et les lauréats de cette édition sont :

Catégorie Hommage : Ruth Gagnon

Mme Ruth Gagnon, criminologue de formation, cumule plus de 30 années d'expérience dans les réseaux communautaire et correctionnel. Elle est, de 2004 à 2024, directrice générale de la Société Elizabeth Fry du Québec. Elle effectue un travail essentiel auprès des femmes judiciarisées. Sous-représentée dans le système carcéral en général, cette clientèle connaît des conditions précaires. Mme Gagnon a permis la mise en place de programmes psychosociaux pour ces femmes, tant au cours du processus judiciaire que dans les institutions pénitentiaires et, à la suite de leur libération, en maison de transition ou en communauté. Toute sa carrière, Ruth Gagnon s'est consacrée à venir en aide à ces femmes pour faire entendre leurs voix et leur droit à l'égalité. C'est pour cette raison qu'elle se mérite le prix Égalité Thérèse-Casgrain dans la catégorie Hommage.

Catégorie Groupe de femmes : Femmes Autochtones du Québec

Femmes Autochtones du Québec (FAQ) est un organisme pionnier en matière de défense des droits des femmes et des filles autochtones, dont les nombreuses luttes ont eu, et continuent d'avoir, des retombées concrètes et durables. Très impliqué dans la lutte contre la pauvreté et toutes les formes de violences à l'égard des femmes et filles autochtones, FAQ porte aussi leur voix auprès des gouvernements et à l'international. FAQ a établi depuis longtemps des liens de solidarité et de mobilisation avec de nombreuses organisations féministes québécoises, reconnaissant que les luttes des femmes allochtones et autochtones se construisent autour de thèmes communs. FAQ est depuis 50 ans un organisme féministe incontournable au Québec et c'est pourquoi il se voit décerner le prix Égalité Thérèse-Casgrain dans la catégorie Groupe de femmes.

Catégorie Allié : Microcrédit Montréal

Microcrédit Montréal se consacre depuis 35 ans à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, en favorisant l'inclusion de toutes et tous dans le milieu de l'entrepreneuriat. L'organisme a fait éclore des programmes spécifiques favorisant l'entrepreneuriat des femmes, particulièrement celles issues de l'immigration : microcrédit, formations, outils financiers adaptés, services d'accompagnement et de réseautage. Du soutien est aussi accordé par l'organisme à celles qui souhaitent faire reconnaître leurs diplômes obtenus à l'étranger. Par sa compréhension fine des enjeux qu'elles rencontrent, Microcrédit Montréal a permis à plusieurs femmes immigrantes exclues des circuits traditionnels de financement de développer leur potentiel, d'accéder à l'autonomie financière, de retrouver leur fierté et de contribuer à la société, et c'est pourquoi il se mérite le prix Égalité Thérèse-Casgrain dans la catégorie Allié.

Citations :

« Depuis plus de 15 ans, le prix Égalité Thérèse-Casgrain met en lumière l'engagement des Québécoises et des Québécois à l'égard de l'égalité de fait entre les femmes et les hommes. Je tiens à féliciter les lauréates et les lauréats ainsi que les finalistes qui sont des modèles inspirants pour notre société. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Créé en 2007, le prix Égalité est la principale distinction gouvernementale qui souligne des réalisations contribuant à la progression de l'égalité entre les femmes et les hommes au Québec. Il vise à inciter les filles et les femmes à poursuivre leurs ambitions personnelles, professionnelles, sociales ou politiques, et à encourager les garçons et les hommes à être des alliés dans une quête commune de l'égalité de fait.

Afin de mettre en lumière l'engagement des femmes et des hommes qui posent des gestes concrets en faveur de l'égalité, depuis 2020, le prix Égalité Thérèse- Casgrain récompense des personnes et des organisations plutôt que des projets ponctuels.

récompense des personnes et des organisations plutôt que des projets ponctuels. Le PÉTC s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2022-2027.

