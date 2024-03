15e cérémonie du prix Égalité Thérèse-Casgrain - L'apport exceptionnel à la progression de l'égalité récompensé

QUÉBEC, le 25 mars 2024 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, a souligné aujourd'hui la 15e édition du prix Égalité Thérèse-Casgrain (PÉTC), lors d'une cérémonie honorifique en présence des finalistes et des lauréats des 14 éditions précédentes.

Cette année, une lauréate et deux organismes lauréats ont été récompensés pour leur contribution à la progression de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Catégorie Hommage : Ginette Noiseux

De son arrivée au collectif de direction du Théâtre expérimental des femmes en 1981 jusqu'à la saison 2023-2024 d'ESPACE GO, Ginette Noiseux a posé des gestes importants pour l'égalité des femmes en théâtre : le choix des pièces présentées chaque saison, la place prépondérante offerte aux metteuses en scène, la création d'une première résidence d'artiste dans une compagnie de théâtre au Québec et le Grand Chantier féministe ont permis une profonde réflexion sur la place des femmes en théâtre. Tous ces gestes ont contribué à faire briller des autrices, des metteuses en scène, des conceptrices, des actrices, en plus de faire progresser l'égalité.

Catégorie Groupe de femmes : Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale

Depuis 45 ans, le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale travaille à défendre les droits à l'intégrité physique et psychologique des femmes victimes. Il effectue entre autres un important travail de sensibilisation et d'éducation afin de faire reconnaître le contrôle coercitif en lien avec la violence conjugale. Il a su tisser au fil des ans des partenariats avec les milieux de travail et l'appareil gouvernemental, afin de faire résonner son message, sans jamais perdre de vue son objectif de protéger les femmes.

Catégorie Allié : Accès transports viables

Accès transports viables mène depuis 2019, en collaboration avec d'autres groupes de la société civile, l'initiative Femmes et mobilité, qui vise à rendre visibles les enjeux de mobilité des femmes, afin d'y apporter une réponse adaptée. Alors que nos sociétés font face à des défis environnementaux, climatiques et de viabilité urbaine, Accès transports viables peut amener des villes et des municipalités à examiner la mobilité et l'urbanisme sous l'angle des femmes et à contribuer ainsi à la progression de l'égalité dans la sphère urbaine.

Citation

« Depuis la création du prix Égalité Thérèse-Casgrain, nous cherchons à mettre en lumière le travail de celles et ceux qui contribuent à faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes au Québec. Je tiens à féliciter chaleureusement les finalistes, la lauréate et les lauréats de cette 15e édition, dont l'engagement et le dévouement à cet égard sont absolument remarquables. Ce sont des modèles pour notre société dont il faut s'inspirer pour poursuivre les efforts nécessaires à l'atteinte de l'égalité de fait. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants

Le PÉTC s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2022-2027.

À l'occasion du 15 e anniversaire, différentes publications ont été faites sur les médias sociaux et sur la chaîne YouTube du Secrétariat à la condition féminine pour promouvoir les 14 dernières années de célébration du PÉTC.

anniversaire, différentes publications ont été faites sur les médias sociaux et sur la chaîne YouTube du Secrétariat à la condition féminine pour promouvoir les 14 dernières années de célébration du PÉTC. Créé en 2007, le prix Égalité est la seule distinction gouvernementale qui souligne les gestes concrets posés en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Il vise à inciter les filles et les femmes à poursuivre leurs ambitions personnelles, professionnelles, sociales ou politiques, et à encourager les garçons et les hommes à être des alliés dans une quête commune de l'égalité de fait.

