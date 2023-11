15 M$ supplémentaires afin de poursuivre la réalisation de projets touristiques au nord du 49e parallèle

CHIBOUGAMAU, QC, le 24 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer l'octroi de 15 millions de dollars supplémentaires à l'Incubateur-accélérateur nordique, afin de poursuivre sa mission consistant à stimuler la réalisation de projets touristiques au nord du 49e parallèle et de contribuer au dynamisme économique du territoire.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Mme Maïté Blanchette Vézina, ont procédé à cette annonce, à l'occasion de leur visite dans la région, en compagnie du député d'Ungava, M. Denis Lamothe.

Rappelons qu'en avril 2021, le gouvernement du Québec avait accordé 8 millions de dollars à ce programme. C'est donc un total de 23 millions qui lui a été alloué jusqu'à maintenant, pour une valeur d'investissement évaluée à plus de 45 millions d'ici le 31 mars 2026. Ces fonds proviennent en parts égales du ministère du Tourisme et de la Société du Plan Nord.

Les sommes additionnelles annoncées aujourd'hui permettront à l'Incubateur-accélérateur nordique de continuer à soutenir le développement de produits touristiques distinctifs et d'accélérer la réalisation de projets structurants, en collaboration avec les associations touristiques régionales. L'objectif : rehausser la qualité de l'offre en matière de nature, de culture et d'aventure au nord du 49e parallèle dans une perspective de développement durable.

Citations :

« Le territoire situé au nord du 49e parallèle regorge de paysages grandioses et d'occasions d'aventures. On y retrouve aussi une culture unique. Autant d'éléments qui n'attendent que d'être découverts et qui représentent de superbes possibilités de développement touristique. L'Incubateur-accélérateur nordique continuera de rapprocher les partenaires régionaux pour permettre aux promoteurs du nord du Québec de poursuivre leur travail, toujours dans le respect des principes du développement durable et responsable, afin de faire de leur territoire une destination de renommée internationale. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le tourisme nordique est un secteur d'activité prometteur pour la diversification de l'économie locale. Pour un développement durable de ce territoire, nous devons et nous allons appuyer les projets qui y prennent racine. La Société du Plan Nord a injecté 11,5 millions de dollars depuis 2021 dans l'Incubateur-accélérateur nordique, qui soutient des initiatives touristiques au-delà du 49e parallèle. Nous aidons ainsi ces entreprises à être audacieuses et à croître. Notre Nord est magnifique : faisons-le vivre à tous! »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord

« Le tourisme prend une place de plus en plus importante dans le développement économique des régions au nord du 49e parallèle grâce à l'Incubateur-accélérateur nordique. Soutenir des initiatives locales porteuses pour cet immense territoire et renforcer son potentiel touristique, voilà un grand projet et une source de fierté pour ses artisans. Surtout, c'est l'occasion de continuer à mettre en lumière la créativité et les connaissances de toutes les communautés qui y vivent et de valoriser la diversité des expériences qu'il est possible d'offrir aux visiteurs, le tout au bénéfice du Québec en entier. »

Jean Boulet, ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Que ce soit chez les Innus, les Naskapis, les Cris ou les Inuit, leurs offres touristiques et culturelles sont uniques au monde. On le voit sur le terrain, lorsqu'un allochtone ou un voyageur participe à une activité conçue et pensée par les Premières Nations et les Inuit, les barrières entre les peuples tombent. J'encourage les entreprises touristiques autochtones concernées à développer davantage avec l'Incubateur-accélérateur nordique afin que leur culture soit connue de tous. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Le tourisme nordique présente un excellent potentiel de développement et la diversité des projets proposés par les entreprises qui forment les cohortes de l'Incubateur-accélérateur nordique le démontre de façon éloquente. Le nouvel appui financier annoncé aujourd'hui aura assurément d'importantes retombées économiques et touristiques pour nos communautés au nord du 49e parallèle. Je suis fier de l'apport de notre gouvernement pour mettre en lumière leur créativité et leur connaissance fine du territoire. »

Denis Lamothe, député d'Ungava

« L'expertise des trois associations sectorielles spécialisées dans les secteurs de la nature, de la culture et de l'aventure, des cinq associations touristiques régionales et d'une variété d'experts et de partenaires s'inscrit au cœur des parcours d'accompagnement offerts. Notre mode d'intervention mise sur le respect des communautés, la valorisation du territoire nordique, la solidité des modèles d'affaires et l'adoption de pratiques écoresponsables. Qu'ils soient en démarrage, en croissance ou en phase de consolidation, les entrepreneurs accompagnés répondent à des enjeux précis et mettent à profit leur savoir-être et leur savoir-faire afin de se propulser dans une démarche entrepreneuriale innovante et pérenne. Nous sommes fiers de collaborer avec les cinq régions touristiques à ce déploiement. »

Dominic Dugré, président-directeur général de la Fédération des pourvoiries du Québec, Pierre Gaudreault, directeur général d'Aventure écotourisme Québec, et Dave Laveau, directeur général de Tourisme autochtone Québec

« Les cinq associations touristiques régionales unissent leurs forces à celles des trois associations touristiques sectorielles spécialisées en matière de nature, de culture et d'aventure afin de contribuer au développement de l'offre touristique au nord du 49e parallèle. C'est en poursuivant les efforts collectifs et en adaptant nos interventions aux besoins et aux réalités vécues par les entrepreneurs du Nord que de réels progrès pourront s'accomplir. En ce sens, l'Incubateur-accélérateur nordique présente de belles occasions! »

Isabelle Milord, directrice générale de Tourisme Baie-James, au nom des cinq associations touristiques touchées par le programme

Faits saillants :

L'Incubateur-accélérateur nordique met à contribution les forces de trois associations touristiques sectorielles reconnues pour leur expertise en tourisme de nature et de culture, soit la Fédération des pourvoiries du Québec, Tourisme autochtone Québec et Aventure écotourisme Québec. S'y ajoutent les cinq associations touristiques régionales travaillant au développement touristique au nord du 49 e parallèle, soit Tourisme Nunavik, Tourisme Baie-James, Tourisme Côte-Nord, Tourisme Eeyou-Istchee et Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean.

parallèle, soit Tourisme Nunavik, Tourisme Baie-James, Tourisme Côte-Nord, Tourisme Eeyou-Istchee et Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'Incubateur-accélérateur nordique est ouvert aux entreprises touristiques établies et émergentes, dont les projets présentent un potentiel de développement considérable et qui ont pour objectif d'attirer davantage de visiteurs internationaux.

Depuis 2021, l'Incubateur-accélérateur nordique offre aux promoteurs du nord du Québec un accompagnement sur mesure aux étapes clés de la réalisation du plan d'affaires, du montage financier et de la mise en œuvre de leurs initiatives touristiques. À ce jour, 35 entreprises ont intégré une cohorte et bénéficié d'un soutien individualisé, et un total de 37 projets touristiques d'entrepreneurs et de communautés locales ont pu se réaliser.

Avec cette enveloppe additionnelle, plus de 40 entreprises supplémentaires pourront être appuyées, ce qui permettra des retombées concrètes pour les communautés des régions nordiques.

La Société du Plan Nord a pour mission de contribuer au développement intégré et cohérent du territoire nordique québécois, conformément aux orientations définies par le gouvernement. Elle le fait en concertation avec les représentants des régions et des nations autochtones concernées ainsi que du secteur privé.

Lien connexe : Incubateur-accélérateur nordique

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Twitter Facebook LinkedIn YouTube

Société du Plan Nord sur les médias sociaux :

Twitter LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 514 248-0160, Courriel : [email protected]; Flore Bouchon, Attachée de presse et responsable des communications, Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Tél. : 514 264-1202; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488; Laurie Richard, Conseillère en communication, Société du Plan Nord, Tél. : 418 643-1874, poste 66455, Courriel : [email protected]