1 M$ supplémentaire pour les festivals montréalais - La Ville bonifie le Fonds des festivals et évènements majeurs afin de soutenir la vitalité culturelle de la métropole

MONTRÉAL, le 28 oct. 2024 /CNW/ - Déterminée à soutenir la vitalité culturelle de la métropole et à offrir à ses festivals et à ses événements majeurs davantage de prévisibilité, la Ville de Montréal annonce qu'elle bonifie de 1 M$ le Fonds des festivals et événements majeurs.

Cette somme récurrente supplémentaire fera passer le Fonds à 6,5 M$, en 2025. Elle provient de l'enveloppe dédiée à la Stratégie centre-ville qui, pour la première fois, permettra de soutenir la scène festivalière et événementielle de Montréal. Les modalités liées à sa distribution seront dévoilées ultérieurement. Grâce à cette bonification, la Ville fait passer son aide financière totale aux festivals de 8 M$ à 9 M$ par année, en plus de continuer à leur offrir un soutien technique soutenu et constant.

« Le dynamisme de la scène culturelle nous rassemble et nous fait briller partout dans le monde. Les festivals et les grands événements attirent chaque année, à Montréal, des millions de personnes qui contribuent à faire vibrer notre centre-ville et nos quartiers. Les festivals et les grands événements sont des moteurs qui propulsent le développement économique de la métropole. Les festivals font toutefois face à des défis économiques et nous sommes fiers d'être au rendez-vous en augmentant notre soutien financier. Notre administration continuera de soutenir le secteur culturel de Montréal et nous invitons tous les acteurs du milieu économique et les autres bailleurs de fonds à se joindre à nous pour assurer la pérennité et le dynamisme de nos festivals », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Insonorisation des salles alternatives

En plus de bonifier le Fonds des festivals et événements majeurs, la Ville de Montréal a récemment haussé de 2,5 M$ l'enveloppe dédiée à son programme d'insonorisation des salles de spectacles afin qu'il soit offert à davantage de salles. Désormais, les salles de moins de 3 000 places et les lieux de diffusion culturelle qui ne sont pas reconnus comme des salles de spectacles, mais qui font partie intégrante de l'écosystème culturel et artistique montréalais, peuvent profiter du programme d'insonorisation.

« Les salles alternatives sont chères aux Montréalaises et aux Montréalais. Elles sont aussi très importantes pour la relève et la culture émergente. Nous ne pouvons pas nous permettre de les voir fermer. C'est pourquoi nous agissons. Le programme d'insonorisation, que nous avons créé en 2022, est aujourd'hui plus généreux et mieux adapté aux besoins des salles de spectacles et des autres lieux de diffusions culturelle. Il permet aujourd'hui d'offrir des montants substantiels à la quasi-totalité des salles de spectacles privées montréalaises. Nous sommes fiers de soutenir un écosystème qui contribue directement au dynamisme de notre métropole culturelle », a souligné la responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au sein du comité exécutif, Ericka Alneus.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

