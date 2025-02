1,25 M$ pour soutenir le programme Pour que vieillir soit gai de la Fondation Émergence

QUÉBEC, le 17 févr. 2025 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, chargée de la lutte contre l'homophobie et la transphobie, Martine Biron, annonce l'octroi d'une subvention de 1,25 M$ à la Fondation Émergence pour soutenir son programme Pour que vieillir soit gai.

Depuis 2009, ce programme rend les milieux aînés plus inclusifs au moyen d'ateliers de sensibilisation et de formations qui portent sur les réalités vécues par les aînés de la diversité sexuelle et de genre, ce qui favorise l'adoption de comportements bienveillants.

Cette subvention à la Fondation Émergence permet au gouvernement du Québec de mettre en œuvre la mesure 96 du Plan d'action gouvernemental 2024-2029 - La fierté de vieillir, qui consiste à « soutenir la réalisation d'initiatives visant l'adoption de pratiques et de comportements de bientraitance à l'égard des personnes aînées LGBTQ+ ». Lancé en mai dernier par le Secrétariat aux aînés, ce plan soutient 102 actions portées par 34 ministères et organismes gouvernementaux partenaires.

Citations :

« Le gouvernement du Québec est fier de soutenir des initiatives concrètes telles que le programme Pour que vieillir soit gai de la Fondation Émergence. Ce programme, qui vise à prévenir les situations de nature discriminatoire et les cas de maltraitance subis par les personnes aînées LGBTQ+, contribue à faire du Québec une société toujours plus ouverte et sécuritaire. L'octroi de cette subvention est d'autant plus pertinent alors qu'on observe une montée de l'intolérance envers les communautés LGBTQ+ un peu partout dans le monde et au Québec. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, chargée de la lutte contre l'homophobie et la transphobie

« Je me réjouis de ce financement qui vient démontrer l'importance que nous accordons à l'inclusion dans notre collectivité, et tout particulièrement auprès des personnes aînées. Plus que jamais, il nous faut mettre en place toutes les conditions nécessaires pour accueillir chaque personne, avec ses différences et son unicité, et miser sur cette richesse qu'est la diversité des parcours de vie, à tout âge. Je remercie la Fondation Émergence d'être un partenaire de nos efforts pour faire du Québec une société où il fait bon de vieillir en sentant le soutien de l'ensemble de sa communauté. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

« Les personnes aînées LGBTQ+ ont connu une époque où leur identité était criminalisée, pathologisée et stigmatisée. Elles méritent aujourd'hui des milieux inclusifs où elles peuvent être elles-mêmes. Grâce au soutien du gouvernement du Québec, la Fondation Émergence continuera d'accompagner les milieux aînés dans l'adoption de pratiques bienveillantes, exemptes d'homophobie et de transphobie. Nous remercions chaleureusement le gouvernement du Québec pour cet appui essentiel. »

Laurent Breault, directeur général de la Fondation Émergence

Faits saillants :

En plus d'administrer plusieurs programmes d'intervention touchant les milieux de vie des personnes LGBTQ+ tels que Pour que vieillir soit gai, la Fondation Émergence est à l'origine de la toute première Journée nationale contre l'homophobie en 2003, aujourd'hui appelée Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, soulignée le 17 mai de chaque année à travers le monde. En activité depuis 2000, l'organisme de Montréal poursuit sa mission d'éduquer, d'informer et de sensibiliser la population par rapport aux réalités des personnes de la diversité sexuelle et de genre.

Les résultats du projet de recherche Savoirs sur l'inclusion et l'exclusion des personnes LGBTQ (SAVIE-LGBTQ) montrent que 20 % des personnes de la diversité sexuelle et de genre de 50 ans et plus au Québec avaient rapporté en 2019-2020 au moins une forme de maltraitance.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur la Fondation Émergence :

www.fondationemergence.org

Pour consulter le Plan d'action gouvernemental 2024-2029 - La fierté de vieillir :

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2024/24-830-02W.pdf

Québec.ca

SOURCE Secrétariat à la condition féminine

Source : Frédérique Verreault, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, 581 997-0273; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, [email protected]