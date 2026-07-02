Baignade sécuritaire : une journée de sensibilisation mobilisatrice à la plage urbaine de Verdun

MONTRÉAL, le 2 juill. 2026 /CNW/ - L'arrondissement de Verdun, en collaboration avec la Société de sauvetage du Québec, dresse un bilan positif de la journée de sensibilisation à la baignade sécuritaire tenue aujourd'hui à la plage urbaine de Verdun. Cet événement a permis de rejoindre un large public et de rappeler l'importance d'adopter des comportements responsables et sécuritaires lorsqu'on vient se rafraîchir à la plage ou qu'on pratique des activités nautiques sur le fleuve Saint‑Laurent à Verdun.

Photo de la journée de sensibilisation à la baignade sécuritaire à la plage urbaine de Verdun. Dans l'ordre habituel, une membre de la brigade Splash de la Société de Sauvetage du Québec, des membres de la brigade nautique du SPVM entourant Céline-Audrey Beauregard, mairesse de l'arrondissement de Verdun, une autre membre de la brigade Splash, Raynald

Organisée dans le cadre de la campagne « Se rafraîchir à la plage, oui. Défier le fleuve, non. », cette initiative visait à sensibiliser la population aux risques associés à la baignade en milieu naturel et à promouvoir les bonnes pratiques à adopter pour profiter de l'eau en toute sécurité.

Une mobilisation sur le terrain

La journée a débuté par une prise de parole de la mairesse de l'arrondissement de Verdun, Céline‑Audrey Beauregard et du directeur général de la Société de sauvetage du Québec, Raynald Hawkins, à l'Auditorium de Verdun situé juste à côté de la plage. Les journalistes présents ont ensuite pris part à une visite guidée de la plage, en compagnie de la mairesse de l'Arrondissement, du directeur général de la Société de sauvetage du Québec et de Patrick Léveillé, chef de la Division des sports, des loisirs et du développement social à l'arrondissement de Verdun.

Tout au long de l'après‑midi, des activités étaient organisées sur le site de la plage pour sensibiliser la population aux consignes de sécurité à respecter lorsqu'on se baigne ou pratique une activité nautique dans un milieu naturel, comme le fleuve Saint-Laurent. Parmi ces activités, mentionnons :

une expérimentation en réalité virtuelle des techniques de réanimation cardiorespiratoire (RCR) ;

des ateliers pratiques et ludiques animés par la Brigade Splash de la Société de sauvetage du Québec pour savoir comment intervenir de façon sécuritaire lorsqu'une personne est en difficulté dans l'eau : lancer de bouées de sauvetage, reconnaissance des signes de détresse, utilisation d'aides à la flottaison, etc.

un atelier pratique d'auto-sauvetage comprenant des démonstrations pratiques, des conseils de prévention, une compréhension du comportement des courants et des techniques simples d'auto-sauvetage.

une zone ludique d'autoportraits (selfies) pour rendre l'événement et les consignes de sécurité mémorables pour la population

L'escouade nautique du SPVM était également sur place pour répondre aux questions du public sur la navigation sécuritaire, les comportements à adopter sur l'eau, la prévention des accidents et les interventions nautiques.

Des messages essentiels rappelés à la population

La journée a permis de renforcer les messages importants de la campagne de l'Arrondissement, soit :

se baigner uniquement dans la zone surveillée de la plage délimitée par les bouées blanches et pendant les heures de surveillance ;

dans la zone surveillée de la plage délimitée par les bouées blanches et pendant les heures de surveillance ; ne pas consommer d'alcool ou de drogues à la plage ;

porter le gilet de sauvetage et respecter toutes les règles de sécurité en vigueur lors d'activités nautiques sur le fleuve ;

reconnaître que le fleuve Saint‑Laurent est un environnement naturel puissant et imprévisible où même les personnes expérimentées peuvent se retrouver en danger si elles s'aventurent à l'extérieur de la zone de baignade surveillée.

« Mon message est simple : le seul lieu sécuritaire pour se baigner dans le fleuve à Verdun est la plage et cela pendant les heures d'ouverture qui garantissent la présence d'une équipe de sauvetage. La forte participation à cette journée nous permettra de multiplier les ambassadrices et les ambassadeurs des pratiques sécuritaires et cela bien au-delà de Verdun puisque 80 % des personnes qui profitent de la plage proviennent des autres quartiers montréalais. Nous souhaitons que chaque visite à la plage urbaine de Verdun soit un moment agréable et sécuritaire. », a souligné la mairesse de l'arrondissement de Verdun, Céline-Audrey Beauregard.

Une sensibilisation qui se poursuit tout l'été

Soulignons que cette journée de sensibilisation s'inscrit dans un ensemble d'actions déployées tout au long de la saison estivale par l'Arrondissement incluant la bonification de l'affichage sur le site et dans les secteurs à risque et la diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux.

Heures d'ouverture et de surveillance de la plage urbaine de Verdun

Si la météo et la qualité de l'eau le permettent, la plage de Verdun sera ouverte jusqu'au 30 août 2026, tous les jours, de 10 h à 19 h. La saison sera ensuite prolongée les 5, 6 et 7 septembre lors de la fin de semaine de la fête du Travail. L'Arrondissement fait preuve d'une grande prudence quant à la qualité de l'eau afin d'assurer la santé et la sécurité des baigneurs et baigneuses ; c'est pourquoi le public doit composer le 514 280-0789 pour savoir si la baignade est autorisée ou non. Elle peut notamment être interdite lors d'orages violents ou de façon préventive pendant et après des épisodes de pluie. La population est invitée à planifier ses visites et à consulter les conditions de baignade avant de se déplacer.

À propos de l'arrondissement de Verdun

Situé au cœur du Grand Sud-Ouest de Montréal, Verdun est un arrondissement profitant d'une situation géographique privilégiée avec ses 15 km de berges verdoyantes longeant le majestueux fleuve Saint-Laurent. Comptant 76 017 résidentes et résidents répartis dans trois quartiers et sur deux rives, Verdun est reconnu pour son dynamisme communautaire, culturel et sportif, ainsi que pour son engagement envers une information municipale accessible, inclusive et adaptée aux besoins de sa population.

Source : Arrondissement de Verdun

SOURCE Arrondissement de Verdun (Ville de Montréal)

Renseignements : Jude Bergeron, Chargé de communication, Arrondissement de Verdun, [email protected], 438 833-2016