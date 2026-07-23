Le Campement de la Nouvelle-France au Musée de Lachine

MONTRÉAL, le 23 juill. 2026 /CNW/ -- Les 1er et 2 août prochains, le Musée de Lachine accueille la troisième édition du Campement de la Nouvelle-France. Les Compagnons de la Nouvelle-France, la Compagnie de Lacorne et les Habitants de la Nouvelle-France érigeront leur campement sur le site extérieur du Musée. Des militaires et des civils costumés animeront le lieu et partageront avec le public le mode de vie de l'époque.

Une programmation gratuite pour tous

Un artisan présente des techniques anciennes. (Crédit : Karine Laurence)

Le Campement de la Nouvelle-France prendra place durant deux jours, le samedi 1er août, de 10 h à 18 h, et le dimanche 2 août, de 10 h à 16 h. Voici un aperçu des activités :

Présentation de métiers pratiqués au 18 e siècle, notamment ceux de l'hospitalière, de chirurgien-barbier, de trappeur et plusieurs autres.

siècle, notamment ceux de l'hospitalière, de chirurgien-barbier, de trappeur et plusieurs autres. Simulation de fouilles archéologiques pour les jeunes de 6 à 12 ans qui dépoussiéreront l'histoire en utilisant des outils et des techniques d'archéologues.

Démonstrations militaires incluant des tirs de mousquet, le 1er août, de 13 h 30 à 17 h 30, et le 2 août, de 10 h à 15 h avec une pause à midi.

Mission

Le Musée de Lachine est un musée municipal dont la mission est de conserver et d'interpréter le site patrimonial Le Ber-Le Moyne, ainsi que de développer et conserver une collection de nature archéologique et historique, afin de faire connaître et de diffuser l'histoire millénaire de la région de Lachine, de l'occupation par les Premières Nations à aujourd'hui. Les bâtiments du Musée sont fermés pour la saison en raison de travaux de mise à niveau. Une programmation culturelle et éducative hors les murs est toutefois offerte au grand public ainsi qu'aux groupes, sous forme de visites guidées.

SOURCE Musée de Lachine

Information : Nathalie Roberge, chargée de communication, Arrondissement de Lachine, Ville de Montréal, [email protected]