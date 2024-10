/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Visite du Parc industriel de Bécancour/

BÉCANCOUR, QC, le 18 oct. 2024 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, ainsi que le député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet zones d'innovation), M. Donald Martel, invitent les représentants des médias à une visite du Parc industriel de Bécancour.

Date : Le 21 octobre 2024



Heure : 9 h 45



Endroit : Bécancour

Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, à l'adresse suivante: [email protected]. L'adresse précise de l'événement leur sera alors transmise.

Veuillez noter que toutes les personnes qui prendront part à la visite devront prévoir et porter les équipements de protection individuelle suivants. Ils ne seront pas fournis par l'entreprise :

Une paire de bottes de sécurité;

Un pantalon long et un chandail à manches longues.

