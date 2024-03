CHELSEA, QC, le 4 mars 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à visiter Chelsea & Co Microbrasserie, en compagnie de Sophie Chatel, députée de Pontiac, de Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, et de Robert Bussière, député de Gatineau.

Madame Chatel profitera de l'occasion pour souligner une contribution financière de DEC à l'entreprise, au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

Monsieur Skeete et monsieur Bussière annonceront également une contribution du gouvernement du Québec à Chelsea & Co Microbrasserie.

Ils seront disponibles pour répondre aux questions des médias.

Date : 5 mars 2024



Heure : 13 h



Endroit : Chelsea

Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à cette visite de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 11 h, le mardi 5 mars 2024 : [email protected]. L'adresse précise de l'événement leur sera alors transmise. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse le jour de l'annonce.

