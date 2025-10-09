/R E P R I S E --INVITATION AUX MÉDIAS - PROJET ZÉNITH : 108 LOGEMENTS SOCIAUX ET ABORDABLES DE PLUS À QUÉBEC/

QUÉBEC, le 8 oct. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la Ville de Québec et l'Office municipal d'habitation de Québec (OMHQ) invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur l'inauguration à Québec d'un immeuble de logements sociaux et abordables qui inclut des unités et un accompagnement pour de jeunes adultes bénéficiant ou ayant par le passé bénéficié des services de la protection de la jeunesse.

L'activité se déroulera le 9 octobre en présence de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Sonia Bélanger, du ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région de la Montérégie, M. Lionel Carmant, du ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, du directeur général de l'OMHQ, M. Dany Caron, et d'autres partenaires du milieu.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 9 octobre, 11 h.

DATE : jeudi 9 octobre 2025 HEURE : 13 h ENDROIT : Québec L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

