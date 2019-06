/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Programme d'échange de seringues en prison/

Les agentes et agents correctionnels du Canada transporteront une seringue géante dans les rues d'Ottawa, pour exiger du gouvernement qu'il trouve une solution qui ne mette pas à risque leur sécurité.

OTTAWA, le 5 juin 2019 /CNW Telbec/ - Des centaines d'agentes et agents correctionnels transporteront une seringue géante devant le Parlement, en réaction au Programme d'échange de seringues en prison (PESP). Implanté dans certains pénitenciers, le PESP permet aux détenu-es de posséder leur propre seringue dans leur cellule pour s'injecter des drogues intraveineuses, ce qui met à risque la sécurité des agents.

Date: Le vendredi 7 juin 2019

Départ : à 11 h, parc de la Confédération

avenue Laurier Ouest et rue Elgin, Ottawa

Arrivée: vers 12 h, Colline Parlementaire

Qui: Jeff Wilkins et Éric Thibault, président national et vice-président d'UCCO-SACC-CSN, seront sur place et disponibles pour des entrevues.

