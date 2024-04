QUÉBEC, le 4 avril 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les représentants des médias sont invités à une annonce en compagnie de la ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, l'honorable Soraya Martinez Ferrada, et du ministre des Transports et lieutenant du Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, concernant les efforts du gouvernement du Canada pour la mise en place de solutions innovantes en matière de logement.

Date :

5 avril 2024

Heure :

13 h 30 (HAE)

Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à cette conférence de presse de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 11 h 30, le 5 avril 2024 : [email protected]. Le lieu où se tiendra l'annonce sera transmis aux représentants des médias qui auront confirmé leur présence.

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Alexander Cohen, Directeur des communications, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Cell. : 613-404-9121, [email protected]; Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]