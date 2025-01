MONTRÉAL, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

La ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, l'honorable Soraya Martinez Ferrada, et le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, rencontreront des dirigeants de différentes industries clés pour discuter des possibles conséquences et identifier les besoins des entreprises du Québec, en cas d'imposition de tarifs douaniers sur les produits vendus aux États‍-‍Unis.

Les ministres profiteront de l'occasion pour faire une annonce concernant le soutien continu de DEC aux organismes régionaux de promotion des exportations (ORPEX).

Une mêlée de presse est prévue. Les médias seront également invités à assister aux premières minutes de la rencontre.

Date :

Jeudi 30 janvier 2025

Horaire :

On demande aux médias d'arriver à 9 h 50

Endroit :

À préciser lors de l'inscription des journalistes

Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à cette rencontre de confirmer leur présence en écrivant aux adresses courriel suivantes avant 8 h 30, le 30 janvier 2025 : [email protected] et [email protected]. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse le jour de l'annonce.

Le lieu où se tiendra la rencontre sera transmis aux représentants des médias qui auront confirmé leur présence.

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Mohammad Hussain, Directeur des communications, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Courriel : [email protected]