GASPÉ, QC, le 10 janv. 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie‒Les Îles-de-la-Madeleine et ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, annoncera des appuis financiers du gouvernement du Canada à Nergica, un centre collégial de transfert de technologie (CCTT) affilié au Cégep de la Gaspésie et des Îles, pour soutenir ses activités d'innovation en matière d'énergies renouvelables.

L'annonce de cette contribution financière de DEC sera faite au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC.

Date :

11 janvier 2024

Heure :

10 h 30

Endroit :

Collège de la Gaspésie

Salle Auditorium, 3e étage

96, rue Jacques-Cartier

Gaspé (Québec)

G4X 2S8

Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à cette conférence de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 8 h 30, le 11 janvier 2024 : [email protected]. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse le jour de l'annonce.

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Marie-Justine Torres, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Cell. : 613-327-5918, [email protected]