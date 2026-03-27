/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS : INAUGURATION DU BÂTIMENT MISSION UNITAÎNÉS DE SHAWINIGAN/

SHAWINIGAN, QC, le 26 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Shawinigan, l'Office d'habitation de la Vallée de l'Énergie et l'organisme Mission Unitaînés invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur l'inauguration d'un immeuble de 100 logements abordables pour aînés autonomes, projet issu d'un partenariat novateur.

L'activité se déroulera en présence notamment de :

M me Marie-Louise Tardif , adjointe parlementaire du ministre responsable des Ressources naturelles et des Forêts et députée de Laviolette-Saint-Maurice;

, adjointe parlementaire du ministre responsable des Ressources naturelles et des Forêts et députée de Laviolette-Saint-Maurice; M. Jean-Yves Tremblay , maire suppléant de Shawinigan;

, maire suppléant de Shawinigan; M me Caroline Sauriol , présidente-directrice générale de Mission Unitaînés;

, présidente-directrice générale de Mission Unitaînés; et M. Mario Plourde, directeur général de l'Office d'habitation de la Vallée de l'Énergie.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 30 mars 2026, 8 h.

L'activité débutera par la prise de photos officielle à l'extérieur. Les prises de parole se feront par la suite à l'intérieur.

DATE : 30 mars 2026 HEURE : 9 h 30 ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]