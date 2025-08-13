/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS : INAUGURATION DES MODULES D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES EN SITUATION D'ITINÉRANCE À QUÉBEC/

QUÉBEC, le 12 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la Ville de Québec invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur l'inauguration de modules d'hébergement pour personnes en situation d'itinérance ou d'instabilité résidentielle à Québec. L'activité se déroulera le 13 août, à 10 h 15. Seront présents Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et député de Taillon, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, France-Élaine Duranceau, Jean-François Simard, député de Montmorency, l'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec-Centre, Marie-Pierre Boucher, membre du comité exécutif responsable de l'itinérance et du logement, et de nombreux partenaires du milieu.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 13 août, 8 h.

DATE : mercredi 13 août 2025 HEURE : 10 h 15 ENDROIT : Québec L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Sources : Justine Vézina, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]