/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS : INAUGURATION DE 30 LOGEMENTS SOCIAUX ET ABORDABLES À SAINT-PROSPER/

QUÉBEC, le 15 sept. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et la Municipalité de Saint-Prosper invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur l'inauguration de 30 logements sociaux et abordables à Saint-Prosper. L'activité se déroulera le 16 septembre en présence du ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, et député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Sonia Bélanger, du maire de Saint-Prosper, M. Alain Maheux, et de nombreux partenaires du milieu.

