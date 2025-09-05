/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS : INAUGURATION D'UN PROJET D'HABITATION À TROIS-RIVIÈRES/

QUÉBEC, le 4 sept. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et la Ville de Trois-Rivières invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur l'inauguration d'un immeuble de logements sociaux et abordables à Trois-Rivières. L'activité se déroulera le 5 septembre en présence du député de Trois-Rivières, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, et du maire de Trois-Rivières, M. Jean Lamarche.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 5 septembre, 9 h.

DATE : vendredi 5 septembre 2025 HEURE : 11 h ENDROIT : Trois-Rivières L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Justine Vézina, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]