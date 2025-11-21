/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Gala de l'Ordre national du mérite agricole/

QUÉBEC, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. Donald Martel, vous invite au gala de remise des prix de l'Ordre national du mérite agricole, la plus haute distinction destinée aux entrepreneurs et entrepreneures agricoles du Québec. Cette année, les entrepreneurs agricoles de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches prennent part à cet événement prestigieux, qui revient une fois tous les cinq ans dans ces régions.

Date : Le vendredi 21 novembre 2025 Heures : 17 h 30 - Dévoilement des lauréats régionaux

20 h - Dévoilement des gagnants du Prix de la relève

21 h - Dévoilement des gagnants nationaux Lieu : Québec

Pour obtenir les coordonnées de cette intervention publique, vous devez confirmer votre présence et celle des personnes qui vous accompagnent au service des relations de presse à l'adresse [email protected].

Si vous le souhaitez, vous pouvez également réserver un repas et nous mentionner vos spécificités alimentaires, s'il y a lieu.

