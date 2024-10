/R E P R I S E -- Invitation aux médias - En primeur : visite d'un lieu de retour Consignaction+/

En route vers 2025 - Phase 2 de la modernisation de la consigne

MONTRÉAL, le 25 sept. 2024 /CNW/ - L'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB)/Consignaction convie les médias en primeur à une visite complète d'un lieu de retour Consignaction+. Lors de cette visite, Normand Bisson, président-directeur général de l'AQRCB, présentera le concept novateur des nouveaux lieux de retour Consignaction, détaillera leur fonctionnement et les principaux changements de la phase 2 de la modernisation de la consigne déployée le 1er mars 2025.

Visite d'un lieu de retour Consignaction+

Date et heure : le mercredi 2 octobre 2024 à 10 h

Lieu : 1110, avenue Dollard dans l'arrondissement de LaSalle à Montréal

Porte-parole

Normand Bisson, président-directeur général de l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons

Pour participer à cet événement, les représentants des médias doivent s'inscrire en suivant ce lien : inscription

Note : Les médias seront invités à visiter l'arrière-boutique, mais il ne sera pas possible de filmer ou de prendre des photos dans l'arrière-boutique.

Consignaction et l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons

Depuis 2001, les programmes Consignaction font la promotion de la récupération auprès des citoyens et des entreprises. Consignaction est la marque officielle pour promouvoir les activités de l'Association québécoise de récupération des contenants de boisson (AQRCB) auprès du grand public et des parties prenantes. L'AQRCB est l'organisme de gestion désigné qui a le mandat d'élaborer, de mettre en œuvre, de financer et de gérer le système de consigne modernisé selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Elle regroupe les producteurs de boissons engagés dans la récupération, le réemploi, le recyclage et la valorisation des contenants de boisson au Québec. Pour en savoir plus, www.consignaction.ca

SOURCE L'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB)

Renseignements : Annie Jolicoeur, 514 231-5818, [email protected]